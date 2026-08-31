Тежката ученическа раница крие рискове: Как да изберем правилната?

С наближаването на новата учебна година изборът на раница отново влиза в списъка със задачи за родителите. Освен да изглежда добре и да побира всичко необходимо обаче, тя не трябва да се превръща в прекалено тежък товар за детето, пише Euronews.

Учебници, лаптопи и таблети, тетрадки, бутилки с вода, храна и спортна екипировка бързо могат да натрупат сериозна тежест, особено за децата, които ходят пеша до училище или посещават извънкласни занимания.

Как да разберем, че раницата е прекалено тежка?

Според Американската академия по педиатрия един от най-ясните сигнали е, ако детето се навежда напред, за да компенсира тежестта, или започне да изпитва затруднения при ходене.

Презрамките също не трябва да се врязват в раменете.

Травмите на гърба не са често срещани, но тежката раница може да увеличи риска от по-сериозно нараняване при падане.

"По-лошо е, ако например се спънат и паднат с огромна, тежка раница на гърба. Тогава допълнителната тежест може да увеличи сериозността на травмата", обяснява д-р Садика Кенди от Американската академия по педиатрия.

Често се препоръчва раницата да бъде между 10% и 15% от теглото на детето, но според Кенди няма достатъчно доказателства това да се приема като универсално правило.

Възрастта, физическото развитие, силата и ежедневните занимания са различни при всяко дете. Затова основната препоръка е проста - раницата да бъде възможно най-лека.

Каква раница да изберем?

Специалистите препоръчват модели с две широки, подплатени и регулируеми презрамки.

Раницата трябва да стои близо до тялото, а долната ѝ част - малко над кръста. Допълнителен колан около кръста може да помогне за по-доброто разпределяне на тежестта.

Моделите с колелца също могат да бъдат вариант, особено за деца с травми. В училища с много стълби и претъпкани коридори обаче те невинаги са практични и могат да създадат риск от спъване.

Не е нужно всичко да бъде в раницата всеки ден

Експертите съветват родителите да прегледат списъка с училищни принадлежности и да преценят кои вещи действително трябва да бъдат носени ежедневно.

Учителката Саманта Нес от Финикс препоръчва фокусът да бъде върху основните принадлежности, вместо върху множество модерни, декоративни или скъпи вещи.

В нейното училище например учебниците остават в класната стая, но учениците трябва всеки ден да носят лаптоп и зарядно устройство.

С възрастта съдържанието на раницата също се променя. Освен учебните материали в нея все по-често се натрупват лични вещи, които допълнително увеличават теглото.

Затова преди началото на учебната година си струва раницата да бъде проверена не само за това дали побира всичко, а и дали детето действително има нужда да носи всичко в нея.