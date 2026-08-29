"Зимна паника" в Европа: запасите от газ паднаха до най-ниското ниво от 13 години

Европа се готви да навлезе в по-студените месеци с запаси от газ на най-ниското си ниво от 13 години насам, което предизвика "зимна паника" сред търговците на енергия, предупреждават експерти.

Запасите от газ в ЕС бяха запълнени на 63% през последната седмица на август, което е значително под средната стойност от 80% за края на август през последните години и е сред най-ниските нива, регистрирани някога за това време на годината, пише The Guardian.

При сегашното бавно темпо на зареждане на газовите хранилища ЕС вероятно ще влезе в зимния отоплителен сезон със запаси от газ, които са с около една пета под средната стойност за последните пет години и са на най-ниското си ниво от 2013 г. насам, според Грег Молнар, анализатор в областта на газа и професор.

"Ниските нива на запасите естествено увеличават риска от повишена ценова волатилност през зимата", каза той, като ситуацията може да се влоши от "студени периоди или слаби ветрове", които увеличават потреблението на газ през зимата.

Обединеното кралство може да бъде особено изложено на пазарна волатилност, тъй като е един от най-големите потребители на газ в Европа, но разполага с едни от най-ниските нива на капацитет за съхранение на газ на вътрешния пазар.

Обикновено Обединеното кралство разчита на внос на газ по газопровод от Европа или с танкери от САЩ и Близкия изток. Крис О’Ши, главен изпълнителен директор на Centrica – собственик на British Gas, заяви тази седмица, че Обединеното кралство „почти няма газ в хранилищата“ за предстоящата зима.

Газовите хранилища в ЕС се борят да достигнат дори и отслабената цел от 80% запълване до началото на зимата, тъй като войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвика сериозни смущения в износа на петрол и газ от региона на Персийския залив.

Студеното края на миналата зима и по-високото от обичайното производство на електроенергия от газ по време на горещите вълни в Европа това лято също допринесоха за изчерпването на газовите запаси на блока. В обичайна година собствениците на хранилища ги пълнят през лятото, когато както търсенето, така и цените са по-ниски.

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Цените на европейския пазар на газ "останаха относително стабилни" това лято в надеждата, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново и зимните запаси ще могат да бъдат възстановени. Въпреки това "никой не очаква това да се случи в близко бъдеще", според Бярне Шилдроп, главен анализатор по суровини в скандинавската банкова група SEB.

Въпреки че не се очаква Европа да изпита физически недостиг на газ тази зима, търговците предвиждат по-високи цени.

Референтната цена на газа се покачи до тригодишен връх над 68 евро за мегаватчас (MWh) през последните седмици,

което е повече от двойно спрямо цената в началото на годината. Цените отбелязаха рязък ръст поради нарастващите очаквания, че търговците на пазара в ЕС ще трябва да се конкурират с азиатските купувачи, за да си осигурят партиди втечнен природен газ, тъй като температурите започват да се понижават.

Без възобновяване на износа на газ от Близкия изток референтната цена в Европа "вероятно ще трябва да надхвърли 100 евро/МВтч", за да привлече достатъчно доставки на газ, които да задоволят зимното търсене, според анализатори от Goldman Sachs.

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Притесненията относно доставките на газ са особено остри в Западна Европа, където нивата на запасите са значително по-ниски от тези в страни като Италия и Полша, които са успели да попълнят газовите си хранилища до над 80% от капацитета им.

В Германия, която разполага с най-големия капацитет за съхранение на газ в Европа, съоръженията са пълни до около половината, според Gas Infrastructure Europe. Нивата на запасите в Белгия и Нидерландия, които са пряко свързани с британския пазар на газ чрез газопроводи, са съответно 51% и 45%.

Зависимостта на Обединеното кралство от глобалния внос на газ се очаква да се задълбочи, тъй като спадът в производството на газ от сектора на Обединеното кралство в Северно море се ускорява, а норвежкото производство започва да намалява от 2030 г.

Правителството обмисля планове за предоставяне на пряка финансова подкрепа за защита на местната газова инфраструктура, след като официална консултация установи, че домакинствата и предприятията рискуват да останат без газ в рамките на следващото десетилетие, въпреки нарастващите източници на чиста енергия.

Това би могло да включва предоставяне на финансова подкрепа на собствениците на съоръжения за съхранение на газ и на операторите на газопроводи, за да се осигури икономическа жизнеспособност на модернизирането и поддръжката им през следващите десетилетия.