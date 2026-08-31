Пътници от потъналия ферибот: Капитанът отказваше да спре, после ни изостави (ВИДЕО)

Оцелели от ферибот, потънал край бреговете на Северен Кипър, разказаха как капитанът е пренебрегнал предупрежденията им, че плавателният съд поема вода, а след това е напуснал плавателния съд докато се е преобръщал.

Инцидентът доведе до смъртта на осем души.

През нощта издирването продължи на около 18 души, които все още са в неизвестност, след като корабът с 270 пътници на борда се преобърна и потъна.

Малко след като обреченият плавателен съд потегли от Кирения в неделя преди обяд, пътниците разбраха, че има проблем.

Те установили, че корабът е започнал да поема вода и предупредили капитана и екипажа, че трябва да се върнат в пристанището.

Въпреки опасенията им, фериботът продължи пътя си към турското пристанище Ташуджу.

Страхувайки се за безопасността си, докато корабът навлизал в открито море насред буря, ужасените пътници са се впуснали да търсят спасителни жилетки, но установили, че те не достигат.

Те са чули взрив откъм носа на кораба и плавателният съд започна да се преобръща, което предизвика паническо бягство на пътниците – мнозина скочили в морето, за да се спасят, често без никакви спасителни средства.

Капитанът напуснал първи

Според оцелелите, сред първите, напуснали кораба, е бил самият капитан, който по-късно същия ден е бил арестуван заедно със седем членове на екипажа си.

Един от спасените пътници разказа, че е прекарал час и половина във водата, преди да бъде спасен.

Мъжът, който е на възраст между 50 и 60 години и чието име не се съобщава, заяви пред местна телевизия в Турската република Северен Кипър (ТРСК), че предната част на лодката се е "взривила“, а страничните прозорци са изхвърчали, докато плавателният съд е поемал все повече вода.

At least seven people have been killed after a ferry capsized off the northern coast of Cyprus. Of the 270 people on board, 172 have been rescued, while emergency crews are trying to reach 23 people trapped inside the vessel. A video circulating online shows passengers wearing… pic.twitter.com/4JxCK1VIvJ — TVP World (@TVPWorld_com) August 30, 2026

"Който можеше, излезе“, каза той, като добави, че е видял капитана сред първите, напуснали кораба, "без да организира каквото и да било“.

Няколко спасени пътници съобщиха пред местни медии, че е имало експлозия в носовата част, преди плавателният съд да се преобърне.

Друг свидетел потвърди информацията за експлозия. Той заяви, че е сигнализирал на капитана за навлизане на вода.

"Седалките започнаха да плуват, капитанът продължи да плава, а носът се взриви“, каза той.

Докато лодката потъвала, възрастни хора по данни на очевидци са останали блокирани вътре и не са успели да се спасят навреме.

Хаос на борда

Видеокадри показаха хаотични сцени на борда, а спасителните жилетки не достигали, което принудило някои хора да скочат във водата без никакви средства за плаваемост.

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Други записи показаха част от оцелелите, седнали върху обърнатия корпус на кораба, докато други отчаяно очакваха спасение във водата наоколо.

Късно следобед корабът е потънал напълно, достигайки морското дъно на дълбочина 514 метра, според информация от властите.

Беше съобщено, че водолази от Турция ще се включат в издирвателната операция.

Мащабната спасителна операция продължила и през нощта. По-рано през неделния ден брегова охрана и спасителни хеликоптери от Северен Кипър са се отправили спешно на мястото на инцидента.

В неделя вечерта пред болницата в Кирения се събраха множество близки, които с тревога очакват новини за състоянието на своите роднини.

Смята се, че много от жертвите и оцелелите са турски граждани, пътуващи с ферибота към родината си.

"Плавателният съд се движеше много нестабилно. Постоянно се издигаше над водата и се удряше силно обратно в нея. Тресеше се бурно“, разказа пред CNN Turk оцелелият Ефе Мултиджи.

"Три или четири минути по-късно фериботът подскочи високо във въздуха и след това се стовари тежко надолу. Предната лява част се разкъса и водата започна да нахлува вътре", добавя мъжът.

Според властите на борда на ферибота е имало общо 267 души, от които 161 са спасени и настанени в болница, а 76 са се прибрали у дома.

Правителството на самопровъзгласилата се ТРСК обяви тридневен траур заради трагедията.