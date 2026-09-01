Осем души са задържани за имотна измама в София

Осем души са задържани при полицейска операция, при която е предотвратена сделка с недвижим имот с използване на неистински документи. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържани са 8 – 5 мъже и 3 жени, а всеки един от тях е имал различна роля в хода на схемата. Възрастта им варира между 21 години, каквато е възрастта на купувача и 72 години, каквото е възрастта на продавача на имота.

"Интересното е, че българският гражданин, който прави опит да продаде имота, се е сдобил с неистинско саморъчно написано завещание от жена, починала през 2008 г. Въпросният извършител през 2020 г. обявява самото завещание пред нотариус във Враца. След това получава нотариален акт, а след получаването му продава част от земите, които е придобил с фалшивото завещание, на територията на Козлодуй. Днес той прави опит с фалшивото завещание да продаде имот в центъра на София.

Интересно е и че през 2022 г. полицаи се усъмняват в истинността на завещанието и започват проверка. Образувано е досъдебно производство, в хода на което се потвърждава, че завещанието е неистинско". Това каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), главен комисар Николай Пелтеков.

Той обясни, че в хода на провеждането е предотвратен опит за извършване на сделка с имущество на починала българска гражданка. Информацията за тази измама е получена на 10 август, като са проведени различни операции. В техен резултат е получена информация, че днес предстои да се извърши сделка с имот на починалата жена.