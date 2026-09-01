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Кола се качи на тротоара при Колхозния пазар във Варна, удари жена

Пострадалата е без опасност за живота, шофьорът е с гръдна травма

01.09.2026 | 16:52 ч. 2
Снимка:Снимка: Facebook/Виждам те КАТ Варна

Снимка:Снимка: Facebook/Виждам те КАТ Варна

Кола се качи на тротоара в района на Колхозния пазар във Варна и блъсна жена. Пътният инцидент е станал около 12:10 часа. Жената е била до входа на магазин за зеленчуци на ул. „Капитан Райчо Николов“. 

По първоначална информация мъжът зад волана е изпуснал управлението на автомобила си. 

Пострадалата е с контузия на китката и тазобедрената става. Тя е без опасност за живота, потвърдиха от варненската полиция.

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При катастрофата е пострадал и шофьорът. Той е с гръдна травма.

По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало. 

На 22 декември 2025 г.  при подобен инцидент, отново на Колхозния пазар във Варна, кола се качи на тротоара и блъсна две жени, които починаха в резултат на травмите си. 

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