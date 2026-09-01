Кола се качи на тротоара при Колхозния пазар във Варна, удари жена

Кола се качи на тротоара в района на Колхозния пазар във Варна и блъсна жена. Пътният инцидент е станал около 12:10 часа. Жената е била до входа на магазин за зеленчуци на ул. „Капитан Райчо Николов“.
По първоначална информация мъжът зад волана е изпуснал управлението на автомобила си.
Пострадалата е с контузия на китката и тазобедрената става. Тя е без опасност за живота, потвърдиха от варненската полиция.
При катастрофата е пострадал и шофьорът. Той е с гръдна травма.
По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало.
На 22 декември 2025 г. при подобен инцидент, отново на Колхозния пазар във Варна, кола се качи на тротоара и блъсна две жени, които починаха в резултат на травмите си.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.