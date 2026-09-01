Откриха ракетни установки, заредени с взривни вещества до германска ел. станция

Взривни устройства бяха открити в електрическа подстанция в германската провинция Бранденбург, съобщава Der Spiegel.

Подстанцията се намира близо до въглищната електроцентрала Йеншвалде в южен Бранденбург.

Вестник Märkische Allgemeine Zeitung съобщава, че правоохранителните органи са открили "няколко ракетни установки, заредени с взривни вещества". Според вестника, няколко от тях може да са били разположени в инфраструктурата на подстанцията. Предназначената цел, посочва вестникът, е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването във въглищната електроцентрала. Според предварителните данни това не се е случило.

50Hertz (операторът на високоволтови електропроводи в Източна и Северна Германия) заяви, че "престъпници са причинили материални щети на няколко електропровода тази сутрин". Електрозахранването към този момент не е прекъснато.

Йеншвалде е най-голямата електроцентрала в Бранденбург

Инсталираната ѝ мощност е приблизително 1500 мегавата. Освен че произвежда електроенергия, тя доставя централно отопление на градовете Котбус и Пайц. От шестте блока на централата само два работят. Планирано е електроцентралата да бъде затворена през 2028 г.

На 1 септември ръководителите на германското министерство на вътрешните работи и външните работи планират да проведат пресконференция, на която, според съобщения в медиите, ще обвинят Русия в опит за саботаж на летището в Лайпциг с помощта на дронове. Предполагаемият опит за саботаж на летището, където по това време се е намирал украински товарен самолет Ан-124, е станал на 4 август. Според разследващите са замесени най-малко три дрона.