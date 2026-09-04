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Тригодишно дете загина, след като ремарке на ТИР помете кола

Тежкотоварният автомобил се движел със скорост, несъобразена с пътните и атмосферните условия

04.09.2026 | 14:16 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жестока катастрофа между ТИР и лека кола отне живота на 3-годишно дете, съобщава МВР.

Трагедията е станала вчера около 16:55 ч., след като 47-годишен шофьор на товарен автомобил с полуремарке е управлявал превозното средство със скорост, несъобразена с пътните и атмосферните условия.

Камионът е изгубил управление, при което задната част на полуремаркето е навлязла в насрещното платно и е помела движещата се там лека кола, управлявана от 53-годишен мъж.

При тежкия удар са пострадали водачът на колата и намиращото се на задната седалка 3-годишно дете, които веднага са поети от екип на Спешна помощ. За съжаление, детето е починало по пътя към болницата, а мъжът е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и коремна травма, без опасност за живота.

По случая вече е образувано досъдебно производство за установяване на пълните обстоятелства около инцидента.

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