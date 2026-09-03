Украйна иска да затвори руското небе и има план как да го направи.

В изявление на 1 септември президентът Володимир Зеленски даде малко подробности за това какво ще включва това, освен че ясно заяви, че ще включва много дронове.

"Просто ще има дронове в руското небе в мащаб, който трябва да се вземе предвид", каза той, докато предупреждаваше "всяка авиокомпания, която използва руско въздушно пространство", да не лети над страната. "Руското небе ще бъде де факто затворено."

На следващия ден президентът заяви, че някои авиокомпании вече са спрели услугите си до Русия.

"Получихме информация, че първите авиокомпании са започнали да отказват полети до руски летища след нашето съобщение за опасността от дронове, която обективно съществува в небето на Русия", каза Зеленски във вечерното си обръщение на 2 септември. "Това е правилен, напълно логичен отговор на наличните факти... Трябва да защитим човешки животи. Украйна вече официално информира международни организации и партньори за истинското състояние на руското небе."

Съобщението на Зеленски идва в момент, когато при липса на съществени промени на фронтовата линия, както Украйна, така и Русия търсят други начини за увеличаване на натиска взаимна.

За Русия това означава драстична ескалация на ударите с дронове и ракети, особено срещу Киев. За Украйна, лишена от далекобойната ракетна огнева мощ на Русия, това означава да стане по-креативна с дронове с голям обсег.

"Небето над големите градове на Руската федерация ще се превърне в зона на постоянен риск, което ще принуди чуждестранния бизнес да прекъсне въздушните връзки с (Русия)."

Принудителното затваряне на руското въздушно пространство с помощта на дронове не е нова идея

Украйна прилага тази тактика от близо година и половина.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) започна операция "Килим" през пролетта на миналата година с цел да наруши работата на руските летища, като умишлено прелита дронове над тях, съобщиха пред Kyiv Independent хора, запознати с въпроса, които не пожелаха да бъдат анонимни от съображения за сигурност.

Целта не беше да се ударят самите летища, а да се принудят руските власти да затворят или ограничат въздушния трафик, когато дроновете бъдат засечени в околното въздушно пространство. Това позволи на Украйна да наруши руската гражданска и военна авиация, без да удари летищната инфраструктура, нещо, за което международните партньори на Украйна специално предупредиха Киев да не прави, твърдят източниците.

И това проработи - украинските дронове доведоха до временно затваряне на поне 217 летища в цяла Русия от 1 януари 2025 г., съобщи независимият руски вестник "Новая газета Европа" през май същата година, позовавайки се на данни от руската държавна агенция за авиация "Росавиация".

По време на три нощи на украински нападения с дронове преди Деня на победата на Русия на 9 май 2025 г., Росавиация беше принудена да нареди временни ограничения на полетите, които нарушиха плановете за пътуване на най-малко 60 000 пътници, според Асоциацията на туроператорите на Русия.

По какво се различава новият план?

От малкото, което беше обявено, изглежда, че е като стария план - само че по-голям.

Операция "Килим" успя временно да затвори въздушното пространство над отделни летища и региони, но езикът на Украйна около последното съобщение намекваше за нещо много по-амбициозно.

В публикация в социалните медии на 2 септември външният министър Андрей Сибиха заяви, че Украйна е информирала Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), че "руското въздушно пространство не е безопасно за гражданската авиация поради засилената военна активност".

"Призоваваме всички да го избягват", добави той.

Сергей Братчук, говорител на Южната дивизия на Украинската отбранителна армия, заяви, че новата операция "не е просто продължение на пролетната кампания, а е преход към стратегическа авиационна блокада на Руската федерация".

"Небето над големите градове на Руската федерация ще се превърне в зона на постоянен риск, което ще принуди чуждестранния бизнес да прекъсне въздушните връзки с (Русия)", каза той пред Kyiv Independent.

Братчук заяви, че Украйна "значително увеличава производството на дронове, за да изстреля необходимия брой, за да "парализира работата на ключови летища в централна Русия за постоянно".

Как реагира Русия?

На пресконференция след съобщението на Зеленски руският президент Владимир Путин обвини Украйна в "държавен тероризъм" и заяви, че Москва не може да преговаря с терористи.

Междувременно Киев на 2 септември преживя седмия пореден ден на руски атаки с дронове, като бяха повредени университет, медицинско заведение и многоетажна жилищна сграда.