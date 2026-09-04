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Голям пожар гори край завод „Керамира" в Бургас

Шест пожарни екипа гасят огъня в сухи треви и папури

04.09.2026 | 15:08 ч. 0
Снимка: ОД на МВР Бургас

Снимка: ОД на МВР Бургас

Пожар обхвана сухи треви и папур в района около завод „Керамира" край Бургас, по пътя за Каблешково, съобщиха от ОДМВР - Бургас. 

Сигналът за инцидента е получен около 13:15 часа.

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На място са изпратени шест пожарни автомобила със 17 огнеборци, които работят по овладяване и потушаване на пламъците. Силен вятър затруднява гасенето. Гасителните действия се ръководят от шефа на пожарната в Бургас комисар Николай Николаев. 

Към момента няма данни за пострадали хора или увредени сгради. Гасенето на пожара продължава.

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