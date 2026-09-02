Путин с усмивка към Великобритания: Дали ще ударим заводите ви е военна тайна

Владимир Путин се усмихна иронично докато отново отправяше заплахи към Великобритания като същевременно подхвърли подигравателно, че евентуални атаки срещу британски заводи са "военна тайна“.

В интервю за руската държавна медия RT спапанинът на Кремъл отправи зловещо предупреждение, след като миналата седмица Обединеното кралство се съгласи да предостави на Украйна секретни чертежи за ракети с голям обсег.

На въпроса "Могат ли британските военнопромишлени обекти, разположени на британска територия, да се превърнат във военни цели?“, Путин отговори с иронична усмивка: "Това е тайна, военна тайна".

Руска мишена

Той ясно заяви, че всички "британски военни обекти“ на територията на Украйна "категорично“ са руска мишена. Руският лидер направи това изказване по време на пресконференция в Бишкек, столицата на Киргизстан, след участието си в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Тази провокативна и дръзка реплика е поредната заплаха от страна на Москва, насочена срещу британски военни и отбранителни компании, след като Обединеното кралство засили подкрепата си за Украйна.

Миналата седмица говорителят на руското външно министерство Мария Захарова предупреди, че "всякакви британски военни обекти и техника в Украйна и извън нейните граници“ могат да станат обект на атака в отговор на украински удари по Русия, извършени с британско оръжие. Миналата седмица министър-председателят Анди Бърнам се съгласи да предостави на Киев секретните чертежи за смъртоносните ракети "Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), позволявайки те да бъдат произвеждани в Украйна.

Заплаха и към трети страни

Заплахите на Захарова оставиха отворена възможността за атаки не само в Украйна, но и срещу британски интереси в Обединеното кралство или в трети страни - например срещу военни части, базирани в лагера "Тапа“ в Естония, само на около 120 км от руската граница.

Тя обвини Лондон, че е "на крачка“ от съучастие в това, което Москва нарича тероризъм, и предупреди за "неизбежни катастрофални последици“.

През април руското министерство на отбраната публикува списък с 23 обекта във Великобритания и континентална Европа, за които се твърди, че участват в производството на украински дронове или в доставката на компоненти за тях.

Сред британските адреси фигурираха обекти в Милдънхол (графство Съфолк), Райслип (Западен Лондон) и Лестър.

Зам.-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев и близък съюзник на Путин също отправи заплахи и заяви: "Списъкът с европейски обекти, произвеждащи дронове и друга техника, е списък с потенциални цели за руските въоръжени сили.“

Той добави и зловещото предупреждение: "Кога ударите ще станат реалност, зависи от това какво предстои. Спете спокойно, европейски партньори!“

Руското посолство в Лондон отделно предупреди, че Великобритания ще се сблъска с последици заради съобщенията, че дронове британско производство са били използвани за атаки на далечни разстояния на руска територия, като заяви: "Колкото по-дълбока е намесата ѝ, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати".

Всяко руско нападение може да включва хибридни удари, а не директни атаки, които рискуват да задействат разпоредбите на НАТО за колективна отбрана.

Предполага се, че Москва е по-склонна да използва саботаж, кибератаки, сплашване или престъпници, вербувани като посредници, за да атакува компании, помагащи за въоръжаването на Украйна.

Русия печели войната

По време на речта си във вторник Путин заяви, че Русия печели войната в Украйна.

В най-подробните си коментари за войната от много седмици насам руският лидер призна, че украинските атаки в Русия са причинили реални щети и каза, че дроновете представляват особено предизвикателство.

"Противникът започна да нанася удари по наши граждански обекти, включително по петролни рафинерии. Нанесоха ли се щети? Да. А защо? Наред с други причини, и най-вече, защото те не бяха защитени", каза още руският лидер.

Той обаче отбеляза, че Русия настъпва на бойното поле, и заяви пред журналисти: "Нямам съмнение, че врагът ще се срине.“

Според него слуховете, че Русия ще бъде принудена да обяви нова военна мобилизация, са "пълни глупости“.

Междувременно вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че дроновете на страната му ще направят руското въздушно пространство "напълно небезопасно“ за целия период на войната – изказване, което провокира обвинения в "държавен тероризъм“ от страна на Путин.

През последните месеци и двете страни засилиха ударите с голям обсег, а водените от САЩ дипломатически усилия остават в застой повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия.