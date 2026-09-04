Денков поиска оставката на здравния министър: Не се справя

Свърши времето за експерименти със здравето на българските граждани. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си, написа председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков във Фейсбук.

Той посочи, че вчерашното заседание на комисията по здравеопазване за пореден път е показало, че здравният министър няма адекватен отговор по нито един от основните въпроси, а предложената „реформа“ в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати.

За какво се предлагат промените, гръмко наречени “реформи” - за спестяване на средства или за подобряване на здравето на българите, попита Денков.

Той добави, че няма отговор за рисковете и неяснотите около замяната на регионалните здравни инспекции с регионални структури към Министерството на здравеопазването. Според него няма яснота как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си, за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Няма обяснения и за разминаванията между обещанието на здравното министерство за повече профилактика и превенция при 5,5 пъти повече средства за болнично лечение в бюджета на НЗОК, смята той.

Денков посочи, че е тревожно, ако Министерството на здравеопазването премахне изискването за висше образование на помощник-фармацевтите и го замени със средно-специално.

България не може да си позволи некомпетентно ръководство на здравното министерство, което рискува да „довърши“ и без това бедстващата здравна система – с всички последствия за пациенти и медици и със сигурност заслужава по-добър здравен министър, добави още Николай Денков.