Акция на ГДБОП в село Брестовица, Пловдивско

В пловдивското село Брестовица е била извършена акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“. Операцията се води под надзора на Пловдивската прокуратура, съобщава “По света и у нас”.

От ранните часове на деня цивилни полицаи извършват действия в частен имот на бивш военен в селото. На място има и криминалистична лаборатория, като се извършват процесуално-следствени действия.

Жители на Брестовица разказаха, че полицейското присъствие в района продължава през целия ден, но никой от тях не е запознат по каква линия се провежда акцията. Те определиха семейството, чийто имот се претърсва като образцово.

Към момента обаче няма официална информация от вътрешното министерство, но заявиха, че на по-късен етап ще бъде предоставена такава.