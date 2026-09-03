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Акция на ГДБОП в село Брестовица, Пловдивско

Жителите съобщават за полицейско присъствие през целия ден

03.09.2026 | 19:15 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

В пловдивското село Брестовица е била извършена акция на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“.  Операцията се води под надзора на Пловдивската прокуратура, съобщава “По света и у нас”.

От ранните часове на деня цивилни полицаи извършват действия в частен имот на бивш военен в селото. На място има и криминалистична лаборатория, като се извършват процесуално-следствени действия.

Жители на Брестовица разказаха, че полицейското присъствие в района продължава през целия ден, но никой от тях не е запознат по каква линия се провежда акцията. Те определиха семейството, чийто имот се претърсва като образцово.

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Към момента обаче няма официална информация от вътрешното министерство, но заявиха, че на по-късен етап ще бъде предоставена такава.

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Тагове:

ГДБОП акция с.Брестовица полиция
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