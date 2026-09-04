Ядрената империя на Путин: кой е "арсеналът", който не може да се неутрализира?

Руският президент Владимир Путин разполага с два ядрени арсенала. Първият се състои от хиляди ужасяващи оръжия, които биха могли да заличат човечеството от лицето на Земята и лесно да унищожат цялата планета. Другият е още по-ценен: руската гражданска ядрена програма остава един от най-важните инструменти на власт и престиж на Москва, използвайки техническия си опит в ядрената енергия, за да проникне в критичната инфраструктура на други страни, според анализ на Newsweek.

Анкара заяви във вторник, че иска Русия да построи още атомни електроцентрали в Турция. А в сряда, когато американски ракети поразиха цели в Иран, руски представители представиха на пратениците на Техеран на Източния икономически форум предварително споразумение за изграждане на малки ядрени реактори. В четвъртък сутринта държавната ядрена корпорация "Росатом" постигна споразумение с Казахстан за възстановяване на ядрената енергетика в най-голямата държава в Централна Азия за първи път от 1999 г. насам.

Във време, когато САЩ и Европа търсят различни невоенни методи за изолиране на Русия, техническият опит на Москва в ядрената енергия ѝ дава изключително важен актив: той позволява на Русия да влияе и да прониква в критична инфраструктура, от която чуждестранните правителства могат да зависят десетилетия напред.

Ядрените оръжия са създадени специално така, че никоя държава никога да не се налага да ги използва

За разлика от това, реакторите на "Росатом" са проектирани да работят ежедневно, в продължение на поколения, и са много трудни за демонтиране от Запада.

Руски атомни електроцентрали в Казахстан, Египет и Турция и степента на влияние, което Русия има чрез "Росатом" върху страната, която използва услугите им, зависи от подписания договор.

Понякога руската компания действа като специализиран изпълнител. Например, споразумението, подписано с Астана, предвижда, че "Росатом" ще проектира атомната електроцентрала "Балхаш", ще получи всички необходими ресурси, ще я построи и ще я предаде на компания, управлявана от Агенцията за атомна енергия на Казахстан. След това руснаците ще продължат да предоставят на казахстанците ядрено гориво и техническа поддръжка.

В други ситуации "Росатом" е строителят, банкерът и собственикът на атомната електроцентрала, което поставя клиента в ситуация, в която производството му на енергия е изцяло зависимо от Русия. Атомната електроцентрала "Ел Дабаа" в Египет, която е в процес на изграждане, е финансирана на 85% от заем от 25 милиарда долара от Русия.

В Турция атомната електроцентрала "Акую" ще осигурява над 10% от енергийните нужди на страната - достатъчно, за да захранва целия Истанбул. Проектът обаче е собственост на "Росатом", който ще експлоатира атомната електроцентрала, след като бъде завършена. Горивото също ще бъде доставяно от дъщерно дружество на "Росатом".

Руската компания може да получи такива споразумения, защото в много отношения е най-големият доставчик на пазара на ядрена енергия.

Русия държи почти половината от световния капацитет за обогатяване на уран

Най-малко 20 руски ядрени реактора се строят в седем чужди държави, включително Турция, Унгария и Китай. Освен това "Росатом" изгражда още шест реактора в Русия.

"Росатом" държи и над една трета от световния пазар на услуги за обогатяване на уран и почти една пета от световните доставки на ядрено гориво. В същото време Министерството на енергетиката на САЩ изчислява, че Русия държи 44% от световния капацитет за обогатяване на уран.

На среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че би искал Русия да построи повече атомни електроцентрали в Турция и похвали връзките между двете страни, които според него са "наистина на много по-напреднало ниво днес, отколкото са били по всяко време". След това, на икономическия форум във Владивосток, Русия договори подобни договори с Иран и Казахстан.

Турция е член на НАТО, Иран е противник на Съединените щати, а Казахстан е най-голямата страна в Централна Азия: три различни правителства, три проекта на различни етапи, но една и съща руска технология, която все повече ще влияе върху енергийното им бъдеще.

Истинската стойност на "Росатом" за Путин

Договорите, които "Росатом" подписва с тези чуждестранни правителства, обхващат поне 60 години, минималният живот на руските реактори, което прави мисията на западните страни да изолират Русия и нейните държавни компании още по-трудна. Някои от най-ценните проекти на "Росатом" в чужбина обаче все още не са генерирали нито един ват енергия.

Първият реактор в електроцентралата "Акую" трябваше да заработи от 2023 г., но ще бъде активиран едва в края на тази година. А в Унгария първоначално се е планирало централата Пакш II да заработи от 2025 г., но основната фаза на строителните работи започна едва през февруари тази година.

Въпреки забавянията и проблемите, причинени от западните санкции, "Росатом" остава в силна позиция. Стойността на чуждестранните поръчки се е увеличила с 2,9% миналата година до 206,2 милиарда долара, което предполага, че чуждестранните правителства и енергийните компании ще продължат да разчитат на руско гориво, техническа експертиза и реактори за дълго време.

След като чуждестранно правителство влезе в екосистемата на "Росатом", то има толкова причини, колкото и Москва, да поддържа системата жива. Страната се нуждае от енергия и е инвестирала или е задлъжняла за милиарди долари. Изоставянето на наполовина построена атомна електроцентрала заради санкции в никакъв случай не е привлекателна енергийна политика. Това е истинската стойност на "Росатом" за Путин.

Войната в Украйна ще продължи да изтощава ресурсите на Москва, а западните санкции ще продължат да вредят на руските банки, технологичния сектор и енергийните печалби. Но руското ядрено ноу-хау дава на много страни достатъчно основания да продължат да правят бизнес с Москва. Ядрените оръжия предоставят на Кремъл най-силното средство за възпиране и гарантират, че Вашингтон и НАТО ще приемат Русия сериозно. Но тяхната сила идва от страха от това, което Русия може да направи, ако бъде притисната твърде силно.

"Росатом", от друга страна, дава на чуждестранните правителства силна причина да поддържат връзки с Русия заради продукта, който Москва може да предостави. Ядрен арсенал, който не е проектиран да експлодира, ще се окаже много по-ценен за Русия през следващите десетилетия.