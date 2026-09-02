307 хил. млади мъже в България живеят още с родителите си, харчат парите си за козметика

"Ще е нужна цяла кутия динамит, за да ме изкарат от къщата на родителите ми". Това е една от емблематичните реплики от романтичната комедия "Фалстарт" от 2006 г. 20 години по-късно се превръща в трагично пророчество за 307 000 мъже на възраст между 25 и 34 г. в България. Или 6-има от 10 българи, които все още живеят при родителите си, пишат от "24 часа".

Маминото синче не е нов културен феномен. От българската възрожденска литература, та чак до съвременните попфолк текстове, връзката на мъжете с родителите се променя, но значението им остава сходно. Първи Любен Каравелов разучава тънката граница между нормалната и притеснителната връзка между мъжа и майка му. Това се случва в повестта "Мамино детенце" още от края на XIX век. Два века по-късно попфолк певицата Емануела изгражда цялата си музикална кариера около този типаж. И макар психологията да не признава термина, феноменът е комбинация от много на брой поведенчески рамки - тревожно привързване към майката, трудно признаване на собствен авторитет и липса на воля отвъд фигурата на родителя.

Немската психоложка Инге Зайфге-Кренке още през 2006 г. провежда изследване в рамките на 11 години, при което установява, че участвалите подрастващи, които са израснали в обгрижваща среда, напускат домовете на родителите си по-рано. Техният модел на привързаност към родителите не отнема автономията им, нито предизвиква по-нататъшно връщане вкъщи от носталгия или страх.

През 2026 г. социалните мрежи популяризират позитивната конотация зад явлението. Здравословната връзка с майката е определяна като зелен флаг, или иначе казано, добра черта в партньора, който една жена търси. Като контрапункт се появява фигурата на "токсичния мъжкар", или новото попкултурно название на думата "сексист".

Отделянето от майчината фигура често е въпрос на икономика, но и на компромиси. Каквито българските жени правят 4 години по-рано от по-силния пол

Докато нежният пол се ориентира към напускане на дома средно на 26 г., мъжете тук правят тази крачка чак на 30 г. И това е най-ниската възраст. Изследвания от 2019 и 2022 г. сочат, че тогава мъжете са стояли вкъщи средно до 32 години. А само 7,7% от тях дават почти половината си разходи по жилището си към 2024 г.

В София обаче към юли 2026 г. едностаен апартамент извън центъра се наема за около €534 евро при средна нетна заплата около €1493 евро според най-голямата в света база данни за разходите на живота Numbeo. Това са приблизително 35,8% от заплатата само за наем, без други разходи.

Източно- и южноевропейският модел показва голям парадокс - мъжете тук често разпределят по-малка част от доходите си за наем, отколкото съседите в Северна Европа, въпреки това остават при мама и тате 10 години повече. Датските и шведските младежи се изнасят от семейния дом на около 22-годишна възраст, а всеки трети от тях харчи над 40% от разходите си за наем и сметки. За разлика от тях хърватите се отделят чак около 33 г., а само 2% от тях изпитват тази тежест за покриване на битовата нужда.Ситуацията при словенците е почти идентична, с разликата, че те поне не чакат 30, ами се изнасят средно на 29 г.

Икономически тежкото отделяне от бащината къща е оправдание само за гърците според данни на Евростат. Средната възраст там е 32,5 г., а за всеки трети разходите по жилището изяждат почти половината от парите му

Въпреки разликите в географските ширини навиците на младежите имат и голямо сходство

Мъжете в Европа остават по-дълго вкъщи от представителките на нежния пол. Разликата в годините на изнасяне е 2 г. средно за Европа, а в България те са почти 4 г. в полза на нежния пол

В държави като Дания, Кипър и Швеция съревнованието се печели от жените само с няколко месеца, а мъжете в Швеция например сключват брак за първи път чак на 37 г.

В България първият брак се сключва средно на 34 г. за мъжкия пол, обаче съществува т.нар. многопоколенческо съжителство, но то е валидно като цяло за Балканите. Смесеното домакинство е разучавано вече повече от десетилетие. В държави като Нидерландия, Чехия, Естония и Франция съжителство между по-старо поколение и млада двойка почти не съществува.

Статистика показва, че от 1% до 3,6% от женените мъже живеят с поне 1 родител. В Унгария почти половината двойки съжителстват с други членове на семействата. В Румъния това се случва при 35,2% от случаите. Психологическо проучване прави заключение, че в държави като Дания, Германия и Италия обикновено мъжете се изнасят преди да са сериозно обвързани. В България тенденцията е обратната - бракът и дългосрочните връзки са катализатор за напускането на дома. С влизането на България в ЕС в 10% от нашите домакинства съжителстват три поколения, но оттогава до днес не се води ежегодна статистика от Евростат.

Все по-голяма част от младежите в България и ЕС харчат повече за грижа за себе си. Сегментът за мъжката грижа за коса, кожа и тяло в България скача с 10% само за 1 година през 2025-а. Пазарът тогава е оценен на 141 млн. лева, а подобен ръст не се забелязва никъде другаде. В Хърватия и Германия увеличението е от 6%, в Гърция - 4%, а в Нидерландия и Швеция е само 2%. Американско изследване от същата година показва, че мъжете вече са склонни да харчат повече от жените за продукти за красота. Дават 12,5% повече месечно, а разликата е средно 10 долара. Интересно е, че мъжете са почти толкова склонни, колкото жените, да си позволят покупка "за удоволствие". Обаче когато го правят, харчат почти 40% повече. И то тенденцията е същата, а дори по-силна при покупките от мъжете над 35 г.

И понеже красотата идва отвътре навън, европейският младеж се грижи за себе си и във фитнеса. Британско изследване показва, че поколението Z плаща 37% повече от по-старите поколения за фитнес.

Средната цена на абонамент за фитнес в България според Numbeo е около 30 евро, въпреки че в някои големи вериги от фитнеси цената е двойна. Това е 3% от средния нетен доход към юни 2026 г. Процентът е малък, обаче съпоставен с другите държави, се оказва, че даваме огромна част от парите си за фитнес. Над 2,5 пъти повече от държави като Швеция, Нидерландия и Дания. У нас 71% от посетителите на фитнесите са мъже, половината от които на възраст между 18 и 34 години. Фитнес активността е най-висока в трите държави: Швеция (35% от населението над 15 г.), Нидерландия (29%) и Дания (26%), в България тя е само 9%. В съседна Гърция мъжете дават 4,2% от разходите си за фитнес, въпреки това държавата е лидер по активност за Балканите.

Цели 13% посещават тренировки при средни за ЕС 12%.

Здравословното хранене обаче върви ръка за ръка с фитнеса. За приема на базови хранителни добавки от джоба на българите отиват средно 70 евро на месец, или близо 7% от средната нетна заплата. Това не отказва балканците, защото те не отстъпват пред по-богатите си западни съседи. Почти половината от активно спортуващите гърци пият хранителни добавки. В Хърватия 54% от спортуващите приемат суроватъчен протеин на прах и други вещества, докато този процент в държави като Белгия и Франция е двойно по-нисък.

Навиците на мъжете в ЕС през последните десетилетия са се трансформирали, но промяната е диспропорционална. Докато дават повечето от парите си за козметика, добавки и фитнес, българските младежи се изнасят почти 10 години по-късно от съседите си в Западна и Северна Европа. Междувременно безработицата у нас обаче е спаднала значително. Ако през 2005 г. 22% от младите хора са били без работа, днес те са едва 13%, или 40% по-малко.

Дали фитнесът и красотата ще изместят нуждата от автономност, предстои да видим...