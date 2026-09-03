Превземането на граждански кораби, ударите по тях, както и заплахите за атаки срещу граждански въздухоплавателни средства са проява на държавен тероризъм. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на пленарната сесия на Източния икономически форум, съобщи ТАСС.

„Вие обърнахте внимание на превземането на граждански кораби, на ударите по граждански търговски съдове, а още повече сега чухме за заплахи за атаки срещу граждански въздухоплавателни средства. Това, разбира се, е проява на държавен тероризъм. И това безусловно усложнява възможностите за провеждане на двустранни мирни преговори“, заяви руският лидер.

Западните съюзници на Украйна се превръщат в съучастници в международния тероризъм, като мълчат за действията на Киев, отбеляза руският президент.

Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има“, заяви той на Източния икономически форум във Владивосток.

Президентът обяви, че руските власти преминават към нов етап в развитието на Далечния изток – обновена стратегия за следващите 10 години. Путин засегна темата за облекченията за бизнеса, подкрепата за семейства с деца и развитието на отдалечените територии, обяви доставки на товари с помощта на безпилотни летателни апарати и разказа за срещата си с тигър в тайгата, след което премина към отговори на въпроси.

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските власти разглеждат демографските въпроси като въпрос на националната сигурност. Това съобщава РИА Новости.

Путин обърна внимание на известния факт, че в постиндустриалното общество раждаемостта е ниска, докато в страните с относително бедно население тя е висока. По думите му руските власти ще направят всичко възможно, за да подобрят демографските показатели на страната.

„Това е предизвикателство за нас, едно от най-важните. Ще работим по този въпрос“, заяви държавният глава по време на пленарното заседание в рамките на Източния икономически форум.

В отговор на въпрос дали действително демографските въпроси са въпроси на националната сигурност, Путин заяви, че именно така стоят нещата.