Кирил Вълчев е предложението на Йотова за вицепрезидент (СНИМКИ)

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 20 / 20

Илияна Йотова, която ще се участва на президентските избори на 25 октомври, вече разкри името на кандидата за поста вицепрезидент. Това е настоящият генерален директор на БТА Кирил Вълчев.

Като кандидат за президент Йотова вече е подкрепа от партиите БСП и “Прогресивна България”.

Номинацията на Йотова за поста се очакваше от дни.

“Избрахме точно тук, в зала “България” да обявим тази кандидатура, защото нашата служба е именно България и в името на България. Кирил Вълчев е обществреник и човек на словото. Вицепрезидентът трябва да знае как функционира държава. Дълги години имахме една кауза - за запазването на българщината и българите. Един вицепрезидент трябва да бъдещ защитник и на българите по света. Той е доказал като човек, който разбира от тези каузи”, каза президентът Йотова по време на представянето му.

“Не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам номинацията като признание не само за мен, но и за БТА”, каза Вълчев и каза, че се вижда като гарант за демокрация и България в Европа.

Вълчев добави, че от утре до края на кампанията излиза в неплатен отпуск. Предложението от Йотова той е получил през месец август. Вълчев добави, че това, че двама журналисти да са номинирани за “Дондуков” 2 е признание за професията.

Кой е генералният директор на БТА Кирил Вълчев?

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ“. Магистър е по право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. През 1995 г. е завършил професионален курс по радио-мениджмънт в “Дойче Веле" в Кьолн, Германия.

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През 2000 г. е стипендиант в Програмата за европейски лидери на “Джърман Маршъл Фонд" в САЩ. Изкарал е и стаж (през 2003 г.) в Българската секция на ВВС в Лондон, Великобритания. Дългогодишен автор и водещ е на обзорните публицистични предавания “Седмицата“ (от 1994 г.) и "Годината" (от 1996 г.) по Дарик радио. Пътешественик - посетил всички 193 държави, които са членове на Организацията на обединените нации (ООН), както и всички континенти.

От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“. От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Консултира медии, театри, опери, филхармонии, музеи, галерии, индивидуални творци и артисти.

От 2005 г. е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Съюза на българските национални електронни медии (СБНЕМ) - сдружение на БТА, БНТ, БНР, БТВ, Нова телевизия и Дарик радио. През 2019 г. - 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание. Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите.

Като адвокат в областта на правото на интелектуалната собственост и медиите Кирил Вълчев е участвал активно в живота на БТА като юридически консултант. През 2003 г. и 2011 г. Вълчев е правен консултант при изготвянето на проект на Закон за БТА (в края на 2011 г. законът е приет от Народното събрание).

От 1993 г. до 1995 г. е работил в Редакция “Информация за чужбина” на БТА. Той е и участник и модератор на дискусии на Световните срещи на българските медии, организирани от БТА и Асоциацията на българските медии по света.

На 27 януари 2021 г. е избран за генерален директор на БТА от 44-ото НС на Република България, без нито един глас против или въздържал се.