Лили с грандиозен концерт пред катедралния храм "Св. Александър Невски"

Лили Иванова излезе снощи пред своите почитатели в центъра на София пред катедралния храм "Св. Александър Невски". Примата на българската музика избра 13 сцени за последното си грандиозно турне в страната. За следващата година подготвя пет ексклузивни концерта.

Примата на българската поп-музика Лили Иванова излезе на сцената пред храма "Св. Александър Невски". За да я видят отблизо дойдоха много нейни почитатели от различни поколения, сред които президентът Илияна Йотова, музиканти, спортисти, съобщи БНТ.

На грандиозния концерт прозвучаха хитовете ѝ "Камино", "Детелини" и "За тебе бях". Голямата изненада бе "Боянският майстор" – една песен с 50-годишна история, изцяло в съвсем нов аранжимент. В грандиозния музикален спектакъл се включви LI Оркестра, вокална група "Латида", музиканти от Пловдивската филхармония и певци от хор "Плевен".

Следващата спирка е на 7 септември в Античния театър в Пловдив отново с грандиозно шоу и така до 23 ноември. За следващата година Лили Иванова е подготвила пет ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас. Това благородното сърце на българската музика, както Стефан Цанев я определя, не спира своята мисия и тя ще обяви за следващата година своите специални проекти, свързани с благотворителната ѝ дейност и Фондация "Лили Иванова".