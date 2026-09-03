BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 45

Джей Ди Ванс: Краят на света идва, Антихристът вероятно вече е сред нас ВИДЕО

Очарован съм от това, но се опитвам да не отделям твърде много време на този въпрос, коментира той

03.09.2026 | 11:25 ч. Обновена: 03.09.2026 | 11:25 ч. 28
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс спекулира, че Антихристът може би "ходи сред нас", заявявайки, че не би бил шокиран, ако светът вече е в "крайните времена".

Ванс направи коментарите в интервю с Брайс Крофорд - 22-годишен евангелист и християнски подкастър, докато промотираше новата си книга "Причастие: Да намеря пътя си обратно към вярата".

Ванс, който за кратко е бил евангелски протестант като тийнейджър, по-късно се идентифицира като атеист, преди да бъде кръстен и потвърден като католик през 2019 г.

"Мисля ли, че сме в крайните времена? Не знам. Мисля, че вероятно е лошо за мен духовно да се фокусирам твърде много върху това", коментира той. "Има неща в света, които ме карат да не се чувствам шокиран, ако Антихристът ходи сред нас. Това, върху което се опитвам да се съсредоточа, е да върша колкото е възможно повече "Божия работа" в момента, а ако това доведе до края на света - добре. "Последните времена" може да идват, всъщност те идват, само е въпрос на това дали идват след хиляди години или след няколко месеца... Очарован съм от това, но се опитвам да не отделям твърде много време на този въпрос."

Буквалното тълкуване на "Крайните времена" в библейските пророчества включва Антихрист, който идва на власт и започва да се противопоставя на Бога и да преследва вярващите, последвано от второто пришествие на Исус Христос в човешка форма.

В друг отговор по темата за края на света, Ванс даде пример с приятел, чиято съпруга използвала чатбот с изкуствен интелект за консултации, преди да осъзнае, че той се съгласява само с всичко, което тя е написала.

"Няма истинска човешка обратна връзка, това някак си създава късо съединение в онази социална част от мозъка ни, където реагираме на желанията и нуждите на другите хора", каза Ванс. "Мисля, че това е някак сатанинско. Когато напълно отделите човешкото от социалния елемент, за който Бог ни е създал, мисля, че това е много лошо."

Свързани статии

Ванс също така спомена симулирано погребение, организирано от фенове и служители на компанията за изкуствен интелект Anthropic, когато неин стар модел беше пенсиониран.

"Има някаква наистина странна духовна тъмна енергия... те всъщност провеждат погребална церемония за стария модел и служителите очевидно плачат", коментира той. "Това ме кара да се чувствам много неудобно и там се случват някои мрачни духовни неща."

Ванс е използвал послания на антихристиянски и сатанински сили и преди

През март той каза в друг консервативен подкаст, че НЛО-тата са "демони", а не извънземни, припомнят от The Times.

Ванс често е отдавал заслуга на технологичния милиардер Питър Тийл за това, че го е подтикнал да преосмисли вярата си и да се занимава с политика. Тийл силно подкрепяше Ванс и Тръмп в техните кампании.

Миналата година Тийл изнесе серия от четири лекции в Сан Франциско, предупреждавайки, че Армагедон идва и спекулирайки кой може да е Антихристът.

Други фигури в движението MAGA на президента Тръмп също са засягали подобни теми, включително сенаторът Майк Лий, който обвини съперник, че планира да постави избирателите "на олтара на Молох" - ханаанско божество, използвано в консервативната християнска реторика като символ на сатанинско зло.

Виктор Маркс, кандидатът на републиканците за губернатор в Колорадо, твърди, че е извършил стотици екзорсизми като проповедник. Преди това той изглежда е продавал достъп до курс за обучение по "духовна война" за... $99.

Някои от републиканците, които са обърнали гръб на Тръмп, дори предполагат, че самият президент е Антихристът, след като той сподели генерирано от изкуствен интелект изображение, изобразяващо го като подобна на Исус фигура, лекуваща болни.

Марджъри Тейлър Грийн, бившата конгресменка от Републиканската партия, заяви, че публикацията е "повече от богохулство. Това е дух на Антихрист".

Ванс защити Тръмп заради публикацията, която той по-късно изтри, казвайки в подкаста на Крофорд:

"Очевидно той обича християните и политически е направил много добро за религиозната свобода и със сигурност не е имал нищо предвид с това... не е искал да се подиграва или имитира Бог. Просто не е такъв."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Джей Ди Ванс Антихрист САЩ вицепрезидент краят на света
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem