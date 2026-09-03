Джей Ди Ванс: Краят на света идва, Антихристът вероятно вече е сред нас ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс спекулира, че Антихристът може би "ходи сред нас", заявявайки, че не би бил шокиран, ако светът вече е в "крайните времена".

Ванс направи коментарите в интервю с Брайс Крофорд - 22-годишен евангелист и християнски подкастър, докато промотираше новата си книга "Причастие: Да намеря пътя си обратно към вярата".

Vance: I would not be shocked if the Antichrist was walking amongst us pic.twitter.com/4wNm1Axxzq https://t.co/XgkyuwXtbe — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 1, 2026

Ванс, който за кратко е бил евангелски протестант като тийнейджър, по-късно се идентифицира като атеист, преди да бъде кръстен и потвърден като католик през 2019 г.

"Мисля ли, че сме в крайните времена? Не знам. Мисля, че вероятно е лошо за мен духовно да се фокусирам твърде много върху това", коментира той. "Има неща в света, които ме карат да не се чувствам шокиран, ако Антихристът ходи сред нас. Това, върху което се опитвам да се съсредоточа, е да върша колкото е възможно повече "Божия работа" в момента, а ако това доведе до края на света - добре. "Последните времена" може да идват, всъщност те идват, само е въпрос на това дали идват след хиляди години или след няколко месеца... Очарован съм от това, но се опитвам да не отделям твърде много време на този въпрос."

JD Vance: I'm trying to focus on doing as much of God's work as possible right now. And if that leads to the end times, okay. ??? pic.twitter.com/uz7liNIexm — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 1, 2026

Буквалното тълкуване на "Крайните времена" в библейските пророчества включва Антихрист, който идва на власт и започва да се противопоставя на Бога и да преследва вярващите, последвано от второто пришествие на Исус Христос в човешка форма.

В друг отговор по темата за края на света, Ванс даде пример с приятел, чиято съпруга използвала чатбот с изкуствен интелект за консултации, преди да осъзнае, че той се съгласява само с всичко, което тя е написала.

"Няма истинска човешка обратна връзка, това някак си създава късо съединение в онази социална част от мозъка ни, където реагираме на желанията и нуждите на другите хора", каза Ванс. "Мисля, че това е някак сатанинско. Когато напълно отделите човешкото от социалния елемент, за който Бог ни е създал, мисля, че това е много лошо."

Ванс също така спомена симулирано погребение, организирано от фенове и служители на компанията за изкуствен интелект Anthropic, когато неин стар модел беше пенсиониран.

"Има някаква наистина странна духовна тъмна енергия... те всъщност провеждат погребална церемония за стария модел и служителите очевидно плачат", коментира той. "Това ме кара да се чувствам много неудобно и там се случват някои мрачни духовни неща."

Ванс е използвал послания на антихристиянски и сатанински сили и преди

През март той каза в друг консервативен подкаст, че НЛО-тата са "демони", а не извънземни, припомнят от The Times.

Ванс често е отдавал заслуга на технологичния милиардер Питър Тийл за това, че го е подтикнал да преосмисли вярата си и да се занимава с политика. Тийл силно подкрепяше Ванс и Тръмп в техните кампании.

Миналата година Тийл изнесе серия от четири лекции в Сан Франциско, предупреждавайки, че Армагедон идва и спекулирайки кой може да е Антихристът.

Други фигури в движението MAGA на президента Тръмп също са засягали подобни теми, включително сенаторът Майк Лий, който обвини съперник, че планира да постави избирателите "на олтара на Молох" - ханаанско божество, използвано в консервативната християнска реторика като символ на сатанинско зло.

Виктор Маркс, кандидатът на републиканците за губернатор в Колорадо, твърди, че е извършил стотици екзорсизми като проповедник. Преди това той изглежда е продавал достъп до курс за обучение по "духовна война" за... $99.

Някои от републиканците, които са обърнали гръб на Тръмп, дори предполагат, че самият президент е Антихристът, след като той сподели генерирано от изкуствен интелект изображение, изобразяващо го като подобна на Исус фигура, лекуваща болни.

Марджъри Тейлър Грийн, бившата конгресменка от Републиканската партия, заяви, че публикацията е "повече от богохулство. Това е дух на Антихрист".

Ванс защити Тръмп заради публикацията, която той по-късно изтри, казвайки в подкаста на Крофорд:

"Очевидно той обича християните и политически е направил много добро за религиозната свобода и със сигурност не е имал нищо предвид с това... не е искал да се подиграва или имитира Бог. Просто не е такъв."