Костадинов: България утре – това сме ние, българите днес

България утре – това сме ние, българите днес. Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 г. Нека пазим единството, националното си достойнство и стремежа към свободна, силна и независима България. Това заяви във видеобръщение в профила си във Фейсбук лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов по повод 141-ата годишнина от Съединението.

Съединението е един от най-хубавите моменти в българската история, 6 септември 1885 г. дава възможност на българския народ да изпита самочувствие от победа, която е извоювал сам. Но в ден като днешния не трябва да забравяме, че винаги най-голямото качество и умение, което човек има, е умението за контрол, баланс и умереност.

Надцениш ли се - неминуемо ще получиш и урок. Трябва да си спомним какво можем, когато сме единни, когато имаме обща цел, но и че трябва да знаем кога и къде да сложим ограничение на собствените си страсти, емоции и недостатъци, защото ако ние не го направим, ще го направят нашите врагове, заявява Костадинов.

Миналото не може да бъде променено, но бъдещето е изцяло в нашите ръце. Да си пожелаем на днешния ден да градим самостоятелно своята история, да направим така, че да печелим бъдещи битки заедно, както външни, така и вътрешни. Да направим така, че децата ни да се гордеят с нас, както ние се гордеем с нашите предци, извършили Съединението, заявява още Костадинов.