Голям пожар на гара Горно Сахране, спрени са влаковете София – Бургас

Голям пожар се разрази днес в района на железопътната гара Горно Сахране, община Павел баня.

Инцидентът блокира железопътния трафик по Подбалканската линия София – Бургас, след като пламъците достигнаха в непосредствена близост до релсовия път и инфраструктурата.

По първоначални данни огънят е нанесъл щети по постройка на гарата, унищожил е няколко леки автомобила и складирани бали със сено.

Огнеборците действаха приоритетно за локализиране на стихията заради намиращо се наблизо дървопреработвателно предприятие. На място работят екипи на пожарната и спасителните служби за овладяване на огъня и недопускане на допълнително разрастване.

Няма данни за пострадали хора. Пожарникари и доброволци са включени в гасителните действия