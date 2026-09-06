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Голям пожар на гара Горно Сахране, спрени са влаковете София – Бургас

Огънят е нанесъл щети по постройка на гарата, унищожил е леки автомобили

06.09.2026 | 17:57 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Голям пожар се разрази днес в района на железопътната гара Горно Сахране, община Павел баня.

Инцидентът блокира железопътния трафик по Подбалканската линия София – Бургас, след като пламъците достигнаха в непосредствена близост до релсовия път и инфраструктурата.

По първоначални данни огънят е нанесъл щети по постройка на гарата, унищожил е няколко леки автомобила и складирани бали със сено.

Огнеборците действаха приоритетно за локализиране на стихията заради намиращо се наблизо дървопреработвателно предприятие. На място работят екипи на пожарната и спасителните служби за овладяване на огъня и недопускане на допълнително разрастване.

Няма данни за пострадали хора. Пожарникари и доброволци са включени в гасителните действия

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