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Изригване на вулкан в Индонезия спря полетите на шест летища

Международното летище в Джакарта

06.09.2026 | 18:32 ч. 3
pixabay

pixabay

Над 150 000 пътници са блокирани, след като вулкан изригна в Индонезия, което доведе до спиране на полетите на шест летища в неделя.

Международното летище в Джакарта е сред затворените заради облаци от вулканична пепел, засегнати са над 460 полета. Правят се пренасочвания към други летища, съобщава БНР.

Анак Кракатау, който е приблизително по средата между Ява и Суматра в обширната островна верига на Индонезия, започна да изригва късно в петък, като доведе до непрекъсната сеизмична активност и фонтани от лава.

Вулканична пепел е открита на летището в Джакарта рано в неделя, съобщи министерството на транспорта.

Министерството на транспорта посочи три други летища на остров Ява - Кертаджати, Ахмад Яни и Джуанда - като алтернативи, "ако авиокомпаниите или операторите могат да отклонят полетите си", каза министър Дуди Пурвагандхи.

Властите потвърдиха, че няма предупреждение за цунами, свързано с активността на вулкана, който се намира в пролив между островите Ява и Суматра.

Индонезия се намира в Тихоокеанския "Огнен пръстен", където земетресенията и вулканичните изригвания са чести.

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