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Мъж заплаши медици с брадва, хвърля саксии срещу тях

Той проявил агресия срещу екипа на Спешна помощ, пристигнал във Виево

08.09.2026 | 15:28 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бързо производство е образувано срещу 46-годишен мъж, проявил агресия и отправил заплахи към екип на Спешна помощ в смолянското село Виево, съобщиха от МВР в Смолян. Мъжът е заплашвал медиците с брадва и е хвърлял по тях саксии и стол.

Екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Баните е пристигнал на адрес във Виево след сигнал от 32-годишна жена, която се оплакала от болки в кръста. Жената живее на семейни начала с 46-годишния мъж.

При пристигането на медиците той започнал да проявява агресия, да хвърля по тях предмети и да отправя заплахи, уточни Стоилова.

На място са извикани полицейски служители. Кметът на Виево Венко Палчев каза за БТА, че мъжът работи като дървосекач в района на Смилян и досега не е имало проблеми с него.

Полицаите го тествали за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 2,73 промила в издишания въздух. Той е задържан за срок до 24 часа.

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