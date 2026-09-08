Почина емблематичният глас на радио "Фокус" Ася Александрова. Новината идва след продължителна борба със заболяване, за което нейни близки по-рано организираха публична кампания за набиране на средства за лечение.

Информацията за смъртта ѝ беше разпространена от близки и колеги в медийното пространство, предизвиквайки съболезнования в професионалните среди.

25 000 евро бяха необходими за закупуване на медикаменти, жизненоважни за поддържане на здравословното ѝ състояние и борбата с болестта.

Събрани бяха едва 355 евро. Кампанията беше един от последните опити да се осигури адекватно медицинско обслужване.

Свързани статии Почина дългогодишен журналист и документалист от БНТ

Ася Александрова беше известна с дългогодишната си и отдадена работа в областта на журналистиката. През годините тя е допринесла за информирането на обществото по широк кръг от теми, работейки в различни български медии.

Новината за кончината на Ася Александрова предизвика реакции сред колеги и представители на медийната общност в България.

Медийната общност изразява своята солидарност в този труден момент.