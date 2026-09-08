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Почина емблематичният глас на радио "Фокус" Ася Александрова

Медийната общност изразява своята солидарност в този труден момент

08.09.2026 | 15:36 ч. 15
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Почина емблематичният глас на радио "Фокус" Ася Александрова. Новината идва след продължителна борба със заболяване, за което нейни близки по-рано организираха публична кампания за набиране на средства за лечение. 

Информацията за смъртта ѝ беше разпространена от близки и колеги в медийното пространство, предизвиквайки съболезнования в професионалните среди.
25 000 евро бяха необходими за закупуване на медикаменти, жизненоважни за поддържане на здравословното ѝ състояние и борбата с болестта. 

Събрани бяха едва 355 евро. Кампанията беше един от последните опити да се осигури адекватно медицинско обслужване.

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Ася Александрова беше известна с дългогодишната си и отдадена работа в областта на журналистиката. През годините тя е допринесла за информирането на обществото по широк кръг от теми, работейки в различни български медии.

Новината за кончината на Ася Александрова предизвика реакции сред колеги и представители на медийната общност в България. 
Медийната общност изразява своята солидарност в този труден момент. 

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