Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереността си, че страната му ще се поздрави с победа в конфликта с Украйна. По думите му “победата е много близо”.

“Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, посочи Песков, но все пак не коментира конкретни срокове. Говорителят не даде допълнителни подробности за това как Москва определя понятието “победа”.

Русия отдавна твърди, че положението на киевския режим се влошава с всеки изминал ден”, каза още Песков по време на брифинга, цитиран от ТАСС.

“Не бива да си затваряме очите за това - говорим за това отдавна, тъй като ситуацията за киевския режим ще се влошава с всеки изминал ден“, отбеляза представител на Кремъл в отговор на въпрос защо забавянето на мирния процес е толкова болезнено за Киев.

“Разбира се, това може и трябва да се очаква“, заяви прессекретарят.

Песков отказа да коментира оценката на Върховната рада на Украйна относно новите мирни предложения на САЩ.

“Не бихме искали да коментираме всичко, свързано с усилията на американските преговарящи; всичко трябва да протича тихо“, заяви Песков в отговор на въпрос дали Кремъл е съгласен с оценката на Върховната рада, че новите предложения на САЩ за мирно уреждане са по-неблагоприятни за Киев в сравнение с предишните.