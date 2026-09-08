“Да, България” предлага за членове на ВСС Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Емил Дечев

Националният съвет на “Да, България” даде мандат на своите представители в парламента да номинират за членове на Висшия съдебен съвет Андрей Янкулов, Таня Радуловска-Мадамджиева и Емил Дечев.



В рамките на предварителни обсъждания в парламентарната група на “Демократична България” тримата кандидати са получили най-високо одобрение, като окончателното решение предстои да бъде взето след провеждане на заседание на групата, заедно с депутатите от “Демократи за силна България”. На заседанието могат да бъдат издигнати още кандидатури.



Янкулов и Радуловска са подкрепени от 7 неправителствени организации - Фондация „Програма Достъп до информация,“ Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи“, Сдружение „Български Хелзинкски комитет“, Фондация „Институт за пазарна икономика“, Сдружение „Правосъдие за всеки“ и Фондация „Антикорупционен фонд.“ Двамата са припознати от “Да, България”, а Емил Дечев, който е действащ съдия, е пряко номиниран от партията.



Според 7-те неправителствени организации, продължителният прокурорски опит на Андрей Янкулов е пряко относим към дейността на Прокурорската колегия на ВСС. Изтъква се и неговия управленски и нормотворчески опит - като зам.-министър на вътрешните работи, зам.-министър на правосъдието и вицепремиер и министър на правосъдието. Професионалният му профил се допълва и от продължителна адвокатска и експертна дейност.



Професионалният път на Таня Радуловска-Мадамжиева, който съчетава продължителен правораздавателен опит, участие в съдебното самоуправление, адвокатска практика и институционален опит в Министерството на правосъдието, очертава професионален профил, в особено висока степен относим към функциите на Съдийската колегия на ВСС, казват в мотивите си неправителствените организации. И добавят, че съществено значение за кандидатурата ѝ имат както непосредственото познаване на работата на съда, така и трайната ѝ ангажираност с въпросите на кадровото развитие, професионалната оценка и независимостта на съдиите.



Емил Дечев, като и Янкулов и Радуловска, напълно отговаря на критериите, издигнати от “Да, България” за членове на ВСС - професионализъм, почтеност, независимост и способност да отстоява позиция, изтъкват от партията. И подчертават, че Дечев в дългогодишния си опит като съдия, зам.-министър и министър на правосъдието е заемал последователни публични позиции за независимостта на съда и ограничаване на политическото влияние в прокуратурата, с което би бил достоен член на Съдийската колегия на ВСС. В рамките на управленската си и нормотворческа дейност той участва в подготовката и представянето на ключови законодателни промени в областта на съдебната власт и наказателното производство. Сред тях е законодателството за създаване на механизъм за независимо разследване на главния прокурор и неговите заместници, както и за въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство. “Номинацията му е избор на човек, за когото можем да носим отговорност и който има качествата да бъде независим член на ВСС”, аргументират се от “Да, България”.