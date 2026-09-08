Сами направете сметката: 700 пъти НАТО вдига изтребители заради провокации от Русия

НАТО е мобилизирал изтребители около 700 пъти през последните две години, за да противодейства на руските провокации, заяви в понеделник висшият военен представител на Алианса.

Говорейки във военноморската база Таранто в Южна Италия, адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО, заяви, че тези цифри подчертават реалността на заплахите за сигурността, пред които е изправено НАТО.

"Заплахите са реални и многобройни. Започвайки с Русия и терористичните групировки. Но наред с тях има и други, често по-коварни, защото са по-малко видими: дезинформация, хибридни атаки, авторитарни държави, които поставят под въпрос международния ред, на който се основава нашата сигурност. Ако някой смята, че това е алармизъм, ще му представя факт: през последните две години НАТО трябваше да излита в авариен режим... около 700 пъти, за да прехваща руски самолети или така наречените самолети, които хаотично се приближаваха към нашето въздушно пространство", разкри той. "Седемстотин излитания за две години. Направете сметката: почти по един на ден."

Как трябва да реагираме?

Драгон говори и за "НАТО 3.0", което той описа като ребалансирана версия на западния военен съюз, в който Европа играе по-важна роля редом със САЩ. Той заяви, че Алиансът "се връща към колективна отбрана, но в свят, където заплахите идват от всички страни: конвенционални и хибридни, физически и цифрови, от Изтока, от Юга и от Арктика."

В предишни коментари за X той каза, че НАТО трябва да реагира, като засили способността си да се адаптира и да издържа на натиск, а не просто да се опитва да абсорбира шокове.

"Антикрехкостта е стратегическото предимство на 21-ви век", написа той, сравнявайки крехко стъкло, което се чупи под натиск, с мускул, който "става по-силен поради стрес".

Той твърди, че стратегическото превъзходство не е задължително да принадлежи на тези с най-сложните оръжия, а на онези, които могат да "учат по-бързо, да решават по-бързо, да произвеждат по-бързо, да въвеждат по-бързо иновации и да се възстановяват по-бързо" по време на мир, криза или война.