Шишков: Околовръстното на Пловдив трябва да е готово до октомври 2027 г.

Околовръстният път на Пловдив трябва да бъде завършен до октомври 2027 г. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на посещение в Пловдив.

По думите на Шишков в момента държавата води разговори със строителя за ускоряване на работата по обекта.

„Искаме това да бъде завършено до края на другата година, даже ако сме точни, искаме до октомври месец другата година да бъде завършено“, каза още Шишков.

Той посочи, че по проекта има проблеми както със строителството, така и с проектирането. В момента се извършват и археологически дейности, но институциите ще работят паралелно, за да не се допускат нови забавяния.

„Ще работим заедно, така че да можем да постигнем тези срокове. Държавата в никакъв случай да не бъде страната, която ще бъде виновна за забавянето на строителя“, заяви министърът.

Шишков съобщи, че основната част от проекта за околовръстния път е с дължина около 14 километра и там все още има сложни участъци, които са в процес на проектиране.

Той посочи, че по един от участъците предстоят преработки на проекта заради по-слаби почви и необходимостта от промени по надлеза над железопътната линия. Първоначалният проект е от 2017 г.

„Нивелетата трябва да бъде повдигната, надлезът трябва да бъде по-висок над жп линията“, обясни Шишков. След одобряването на преработките ще стане ясно и окончателното оскъпяване на проекта.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта, че изграждането на околовръстния път трябва да бъде съобразено с останалата транспортна инфраструктура, за да не се създадат нови задръствания.

„Много е важно да се знае, че когато се случи реалното изпълнение на обекта, ние ще имаме конфликт с „Кукленско шосе“ и там трябва да имаме взаимодействие, за да не стане така, че хората, идващи от магистралата, излизащи от града, да чакат повече, отколкото чакат сега“, заяви Димитров.

Той посочи като важни за проекта още изграждането на шумозащитна стена, преместването на трафопостове и повдигането на надлеза.

Регионалният министър коментира и бъдещото таксуване за използването на пътната инфраструктура. По думите му европейска директива предвижда уеднаквяване на начина, по който се заплаща използването на пътищата.

„По директива на Европейския съюз плащането на всички пътища в България трябва да се уеднакви“, заяви Шишков.

Той обясни, че това означава постепенно преминаване към модел, при който използването на пътната мрежа ще бъде платено, подобно на сегашния модел за тежкотоварните автомобили.

На въпрос дали това означава отпадане на винетките и преминаване към тол такси Шишков отговори: „Да, на практика от тази директива на Европейския съюз означава, че ние трябва да уеднаквим плащането“.

По думите му промяната трябва да върви заедно с реалното подобряване на пътната инфраструктура.

„Ние до тогава трябва да осигурим пътищата. А начинът да осигурим пътищата, както каза и премиерът Радев, първо е да ги проектираме“, посочи регионалният министър.

Шишков подчерта, че целта е новият модел да осигури ресурс за изграждане на необходимата инфраструктура. „Със сигурност трябва да го променим“, каза той по отношение на настоящия модел.

От стратегическо значение е да има околовръстен път в Пловдив, каза премиерът Румен Радев.

Пловдив вече се утвърждава като индустриалния мотор на България, каза Радев.

Той вече се бави четири десетилетия и това затруднява и инвестициите, и икономическата оперативна дейност на вече работещите предприятия, каза премиерът. По думите му първостепенна задача е този път да бъде изграден възможно най-бързо и качествено.

Днес беше истинско удоволствие да открием един завод и да направим първа копка на друг, което е свидетелство за инвестиционния възход на Тракия – икономическа зона и на региона на Пловдив, каза още премиерът.

Това е изцяло в съзвучие с основната задача на нашето правителство – да трансформираме модела на икономически растеж, допълни той.

Първо трябва да изчистим всички стари плащания, коментира Радев на въпрос кога ще се възстановят регулярните плащания към общините.

Ние сме в непрекъснат диалог с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И досега продължават да излизат фактури за стари плащания, посочи той.

Има фактури от 2024 г. с четиригодишен период. Това влияе и на дефицита, каза той. Затова стигнахме до такъв дефицит, защото искаме тази година да изчистим всички стари плащания, допълни премиерът.