Първанов подкрепи Йотова: Тя е много активна и енергична, хората ще я изберат

Илияна Йотова е формиран не просто политик, а държавник с ясна и категорична държавническа позиция. Тя е много активна и енергична, обикаля страната и стига до хората. Това заяви президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов по повод кандидатурата на Йотова за държавен глава.

"В много отношения тя вече е един формиран, не просто политик, държавник, човек с ясна категорична държавническа позиция, която е изразявала многократно и съм сигурен, че ще ни представя добре навън", заяви Първанов.

По думите му Йотова има необходимите международни контакти и опит, които може да използва и като президент.

"Всички контакти, които има, както го прави и досега", посочи Първанов.

Той открои и начина, по който тя общува с хората.

"В нея няма една излишна дума. Много активна, много енергична, така както го правихме и някои други от президентите, обикаля страната, стига до хората и те затова я харесват и ще изберат", каза Георги Първанов.