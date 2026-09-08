Зеленски иска “зимен пакет” от помощ и спешна среща с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че очаква да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп до края на септември, на фона на засилените усилия на Вашингтон за възобновяване на преговорите за прекратяване на пълномащабното руско нахлуване.

Зимен пакет от помощи

Зеленски заяви, че осигуряването на допълнителни американски ракети за противовъздушна отбрана ще бъде ключов въпрос на срещата, като Киев настоява за спешно необходим "зимен пакет“ от ракети-прехващачи за борба с балистични ракети.

В изявление пред журналисти в президентския чат в WhatsApp Зеленски съобщи, че е обсъдил недостига на съвременни системи за противовъздушна отбрана в Украйна с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнър по време на посещението им в Киев през уикенда.

"Разчитам на среща с президента Тръмп, на която да повдигна този въпрос и, с Божията помощ, да се стигне до резултат“, каза Зеленски.

Украинският президент заяви, че Киев е разяснил подробно на Уиткоф и Къшнър от какво се нуждае в рамките на американския "зимен пакет“ и кога ще са необходими въпросните оръжия.

"Обсъдихме с Уиткоф и Кушнър недостига, който изпитваме по отношение на зимния пакет - пакет от ракети за противодействие на балистични ракети. Докато не постигнем този резултат, се нуждаем от пакети с ракети срещу балистични заплахи от американците. Те чуха подробно от какво имаме нужда и кога ни е необходимо", каза още Зеленски.

Тристранен формат за преговори

Зеленски заяви също, че Украйна се насочва към нов тристранен формат за преговори със САЩ и Русия, макар да отказа да разкрие подробности за подготовката.

"Според мен ние също се движим към тристранен формат. Тук не мога да разкрия всички подробности. Разбрахме се с американската страна: нека първо подготвим всичко това помежду си и едва след това го съобщим на обществеността", каза още президентът на Украйна.

Обединените арабски емирства, Швейцария и Турция са сред възможните места за такава среща, посочи Зеленски, като добави, че няколко държави са предложили да бъдат домакини на преговорите.

Той отбеляза, че енергийната инфраструктура и износът на зърно биха могли да бъдат част от евентуални преговори с Русия, наред с хуманитарните въпроси и по-специално размяната на военнопленници.

"Трябва не просто да обсъждаме (тези въпроси), а да постигнем конкретен резултат“, заяви Зеленски.

Европа ще участва в бъдещите преговори

Зеленски също така се опита да разясни, че подновените дипломатически усилия под ръководството на САЩ няма да изключат европейските съюзници на Киев от преговорите.

Той отбеляза, че европейските дипломати поддържат собствени контакти с Русия, като подчерта, че Вашингтон не е единственият канал за комуникация с Москва.

"Нека бъдем откровени: те мислят за сигурността на цяла Европа. Ето защо е ясно, че те трябва да участват в преговорите, независимо от техния формат“, каза Зеленски по повод европейските правителства.

Той посочи също така бъдещото членство на Украйна в ЕС, следвоенното възстановяване и бъдещите гаранции за сигурност като сфери, в които участието на Европа ще остане от съществено значение.

Европейски представители вече участваха в последните разговори в Киев заедно с делегацията на САЩ, каза той, като добави, че Европа ще бъде включена във всички бъдещи формати на преговори.