Роднини на Лавров се уредили с паспорти за ОАЕ след началото на войната в Украйна

Фондацията за борба с корупцията откри, че след руската инвазия в Украйна, роднини на външния министър Сергей Лавров са получили паспорти от ОАЕ.
Става дума за Светлана Полякова, която според разследвания на Important Stories и ФБК има близки отношения с Лавров, както и за дъщеря ѝ.
Полякова е получила гражданство на ОАЕ "за заслуги към държавата" на 28 декември 2022 г., а дъщеря ѝ, Полина Ковалева, получава паспорт на 17 декември 2022 г. въз основа на трудова заетост.
Близките отношения на Полякова с Лавров стават известни през 2021 г. Според Important Stories тя е работила в Министерството на външните работи и е придружавала министъра при пътувания. Няколко души са я записвали като "Светлана Лаврова" в телефоните си, въпреки че никога не е използвала официално това име.
Журналистите също така откриха, че Полякова притежава недвижими имоти на стойност над 700 милиона рубли. Разследването на ФБК твърди също, че Полякова и семейството ѝ са използвали частните самолети на Дерипаска и чуждестранни имоти.
Полина Ковалева е живяла във Великобритания преди избухването на голямата война между Русия и Украйна. Тя е учила в Imperial College London Business School и е притежавала няколко британски компании. През 2016 г., на 21-годишна възраст, Ковалева придобива 999-годишен договор за наем на апартамент в престижния квартал Кенсингтън за 4,4 милиона британски лири.
След началото на войната и налагането на санкции, Ковалева напуска Англия и започва работа в Qatar Investment в Доха.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.