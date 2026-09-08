Фондацията за борба с корупцията откри, че след руската инвазия в Украйна, роднини на външния министър Сергей Лавров са получили паспорти от ОАЕ.

Става дума за Светлана Полякова, която според разследвания на Important Stories и ФБК има близки отношения с Лавров, както и за дъщеря ѝ.

Полякова е получила гражданство на ОАЕ "за заслуги към държавата" на 28 декември 2022 г., а дъщеря ѝ, Полина Ковалева, получава паспорт на 17 декември 2022 г. въз основа на трудова заетост.

Близките отношения на Полякова с Лавров стават известни през 2021 г. Според Important Stories тя е работила в Министерството на външните работи и е придружавала министъра при пътувания. Няколко души са я записвали като "Светлана Лаврова" в телефоните си, въпреки че никога не е използвала официално това име.

Лавров за обвиненията за дрона на летището в Лайпциг: Това е начало на истинска война

Лавров нападна председателят на ЕК, нарече я “фюрер Урсула”

Лавров: Русия ще закрие културните центрове на германския институт "Гьоте" Свързани статии

Журналистите също така откриха, че Полякова притежава недвижими имоти на стойност над 700 милиона рубли. Разследването на ФБК твърди също, че Полякова и семейството ѝ са използвали частните самолети на Дерипаска и чуждестранни имоти.

Полина Ковалева е живяла във Великобритания преди избухването на голямата война между Русия и Украйна. Тя е учила в Imperial College London Business School и е притежавала няколко британски компании. През 2016 г., на 21-годишна възраст, Ковалева придобива 999-годишен договор за наем на апартамент в престижния квартал Кенсингтън за 4,4 милиона британски лири.

След началото на войната и налагането на санкции, Ковалева напуска Англия и започва работа в Qatar Investment в Доха.