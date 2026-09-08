Радев: Дълбоки реформи в службите, окрупняваме регионалните структури на ДАНС

Ще видите дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, посочи премиерът Румен Радев пред журналисти в Пловдив.

Съвсем скоро министър Демерджиев, главният секретар на МВР и председателят на ДАНС ще дадат брифинг за дълбоките структурни реформи в службите

Там се прави дълбока трансформация, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава и да подобрим условията за по-ново технологично оборудване, обясни премиерът.

„Да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност“, каза още Радев.

Като пример за реформа премиерът посочи, че „регионалните структури на ДАНС се окрупняват, за да се изчисти веригата на комуникация и управление – да бъдат по-бързи и гъвкави“.

Премиерът Румен Радев направи по-рано днес официална първа копка на нов завод за медицински консумативи в Индустриална зона „Марица“ и посети Околовръстния път на Пловдив, който в момента се изгражда. Пред журналисти той съобщи още, че не се очакват рокади в правителството.

Радев коментира и цените на хранителните стоки, като уточни, че целта на правителството не е тяхното административно намаляване.

„Нашата цел не е да намаляваме цените. Ние няма как да го постигнем в условията на една пазарна икономика. Но нашата цел, която много ясно заявихме, беше да спрем темпа на покачване на цените“, каза той.

Премиерът посочи, че правителството работи за по-голяма прозрачност при формирането на цените и за засилване на контрола върху необоснованите надценки.

От самото поемане на властта ясно заявихме, че нашата цел не е да намаляваме цените, а да спрем темпа на покачването им, каза премиерът Румен Радев. По думите му за последните два месеца нарастването е минус един процент.

„Надяваме се, че този тренд на непрекъснато нарастване на цените на хранителните стоки е пречупен“, каза премиерът. Няма как да влияем на цените на горивата и на други стоки. Наш приоритет са цените на хранителните стоки, допълни той. Трябва да има яснота как се формират тези цени и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев.

„Ние не въвеждаме пределни цени. Ние сме пазарна икономика, нямаме намерение да връщаме България към едни стари времена“, допълни той.

Ако отворите нашата програма за управление, ще видите редица данъчни облекчения, които предвиждаме за малки и средни предприятия, посочи Радев на въпрос дали има планирани данъчни облекчения за фирми, които инвестират в малките райони.