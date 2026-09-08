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Военен хеликоптер се включи в издирването на парапланерист

Паднал е в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина

08.09.2026 | 20:11 ч. Обновена: 08.09.2026 | 20:43 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Екипаж от 24-а авиобаза Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването на парапланерист, паднал в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

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Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата. Военнослужещите от Военновъздушните сили (ВВС) са се включили в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, допълниха от министерството. 

Пострадалият е китайски гражданин. 

По информация на компетентните служби по време на състезание по делтапланеризъм участник е паднал с делтапланера си в труднодостъпен планински район. Сигналът е подаден на спешния телефон 112. Планински спасител е достигнал до пострадалия около 15:12 ч. По първоначална информация състезателят е китайски гражданин, обясниха от Областната администрация. 

Поради спецификата на терена е организирана спасителна операция. Въздушна линейка е насочена към района, а спасителни екипи се придвижват по суша, като достигането до мястото изисква около два часа, допълниха от администрацията. 

Областният управител поддържа постоянна комуникация с компетентните структури и следи развитието на операцията. Допълнителна информация за спасителната операция и състоянието на пострадалия ще бъде предоставена след получаването на потвърдени данни от компетентните служби, посочиха още от Областната администрация в Стара Загора.

В началото на годината беше открит издирван турист в района на Стара планина, който прекара четири денонощия в заслон на връх Голям Кадемлия.

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Тагове:

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