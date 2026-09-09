В Пловдив инсталираха светофари с бутони за незрящи пешеходци

Светофари с бутони за незрящи пешеходци вече са инсталирани в Пловдив. Новите устройства са оборудвани с тактилни знаци и брайлово писмо, които в комбинация с вокално-светофарната уредба помагат на хората със зрителни увреждания да се ориентират при пресичане.

Първият такъв светофар вече е монтират, очакват се още два. Устройството вече се използва по предназначение.

“Това, че има такъв светофар, е страхотно, но начинът, по който реалистично бихме го ползвали ние, хората с увреждания, ми се струва, че не е бил консултиран с човек с увреждане преди да се направи. Всъщност се чува общ шум, чува се, че има нещо, което би трябвало да послужи за пресичане, обаче самите шумове, когато минава трафикът и когато трябва да откриеш самия светофар, са доста слаби”, коментира пред БНТ незрящ.

За да използва устройството, незрящият пешеходец трябва да го открие с ръка, да го натисне и да изчака промяната на звуковия сигнал. Според него обаче времето за преминаване не е достатъчно за част от хората със зрителни увреждания.

“Времето, което е тук за преминаване, не е достатъчно за хора като него, ако той е сам. За една възрастна жена, или господин също би било недостатъчно времето за пресичане и преминаване”, споделя личен асистент.

Николай Душков, зам.-кмет по транспорт на Пловдив споделя, че това е бутон от нов тип, не за нас, а по принцип за граждани. По думите такива устройства има на Запад.