С над 80% са скочили цените на къщите край София за 5 години

Най-търсените къщи край София са самостоятелни, а типичните им параметри са 380 квадрата разгъната застроена площ, 4 спални, 3 бани, двор от 810 квадрата, паркоместа за три автомобила и цена около 820 хил. евро c ДДC, показват данни на консултантска компания на пазара на имоти.

Следващите по популярност са т. нар. редови къщи (няколко еднакви къщи в един комплекс) - типичната е 260 квадрата, с три спални, две или три бани, 160 квадрата двор и паркоместа за два автомобила с цена 550 хил. eвpo c ДДC. Има интерес и към къщи близнаци, като най-често те са по средата като типични параметри - 330 квадрата площ, 3 бани, 300 квадрата двор, паркоместа за два автомобила и цена 720 хил. eвpo c ДДC, пише "Труд".

Голяма част от покупките на къщи са със собствени средства, без банков кредит. Тенденцията е инвеститорите да търсят райони с по-евтини парцели, но въпреки това къщите значително поскъпнаха. За период от близо пет години цените на къщите в комплекси в рамките на София и околностите са нараснали с над 80%. Самите разходи за строителство също се увеличават.

Повечето от къщите край София, които са на пазара на имоти, се намират по южната дъга на Околовръстния пък и в близките села. Има и много къщи в процес на строителство. B същото време “недостатъчната инфраструктура в северните квартали ограничава развитието на тези райони”, отбелязват от консултантската компания.