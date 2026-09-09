Казали на Памела Андерсън, че ще живее само 10 години след диагнозата за Хепатит С

Памела Андерсън призна, че са ѝ били казали, че ѝ остават само 10 години живот, когато е била диагностицирана с хепатит С в края на 90-те години на миналия век.

59-годишната актриса е разбрала, че е заразена с болестта в разцвета на славата и кариерата си. И била ужасена, защото не знаела какво ще донесе бъдещето - на нея и на синовете ѝ Брандън, сега на 30 г., и Дилън, сега на 28 г., които са от бившия ѝ - Томи Лий.

Тя нарича диагнозата смъртна присъда.

"Това беше смъртна присъда. Това ми каза лекаря ми - че вероятно имам около 10 години живот. Сигурна съм, че това оцвети и поквари решенията ми. Не беше страх от смъртта, а страх от това какво може да се случи на малките ми деца. Преобърна живота ми", споделила е звездата на събитието amfAR Gala във Венеция в неделя, предават от "Variety".

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