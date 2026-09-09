Инвестиции, AI и новите правила на бизнеса във фокуса на "Светът е бизнес" през новия сезон

"Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria откри новия си сезон с актуални разговори за инвестициите, капиталовите пазари, технологиите и процесите, които променят бизнес средата в България и по света.

И през новия телевизионен сезон предаването продължава да среща зрителите с предприемачи, инвеститори, мениджъри и експерти, които анализират тенденциите отвъд ежедневния новинарски поток и търсят отговор на въпроса накъде се движи бизнесът.

Началото на сезона постави Владислав Панев, икономист, политик и съосновател на „Скай Управление на активи“, който разговаря с водещия Цветослав Цачев за рекордната година за инвестиционните фондове в България, възхода на пазарите в Източна Европа и рисковете пред инвеститорите през есента – от решенията на Федералния резерв до движението на цените на петрола. Вижте разговора с него тук.

Сред първите гости на „Светът е бизнес“ беше и Илия Кръстев, председател на БРАИТ и предприемач с дългогодишен опит в технологичния сектор. В разговор с водещия Георги Куртев той постави във фокус модернизацията на образованието, необходимостта от предвидима и конкурентна инвестиционна среда и потенциала на България да се позиционира като технологичен хъб в региона. Разговора с него гледайте тук.

На 9 септември от 20:30 часа водещият Красимир Йорданов ще посрещне трейдъра Павлин Петков за разговор за Българската фондова борса, корпоративния сезон на отчетите, мултифондовете и потенциалните инвестиционни възможности на българския капиталов пазар.

От кредитирането до автономния AI

Силните бизнес теми продължават и в следващите издания. На 10 септември водещият Преслав Райков ще разговаря с Борис Димитров, собственик и изпълнителен директор на „Кредит Навигатор“, по въпроса има ли „клапа“ за кредитната експанзия и какво означава динамиката на кредитния пазар за бизнеса и потребителите.

Технологичната трансформация и променящата се връзка между компаниите и техните клиенти ще бъдат сред акцентите в петъчните издания с Дориана Ранкова. През септември нейни събеседници ще бъдат Петър Балтаджиев от Oracle, Максим Колев, съосновател на Neural Brothers, и режисьорът и продуцент Андрей Андонов от The Recursive Studio.

Разговорите ще проследят три различни измерения на една от най-големите трансформации в съвременния бизнес – как технологиите и комуникацията преначертават отношенията с клиента.

С Петър Балтаджиев фокусът ще бъде върху прехода от автоматизация към автономност в стратегиите за клиентско преживяване и върху това докъде бизнесът вече е стигнал отвъд чатботовете и автоматизираните процеси. С Максим Колев продължава разговорът за AI стратегиите с въпроса за human in the loop – доколко човешката намеса остава необходима, когато системите с изкуствен интелект вземат все по-самостоятелни решения. Андрей Андонов ще предложи различна перспектива към темата – как инструментите на филмовия разказ могат да помогнат на бизнеса да ангажира по-силно своите клиенти и аудитории.

През новия сезон „Светът е бизнес“ запазва своята концепция всяка делнична вечер да бъде посветена на различна бизнес сфера, с експертни лица от бизнеса в стола на водещия. Именно водещите ще продължават да представят различните гледни точки към ключовите процеси в икономиката и бизнеса.

„Светът е бизнес“ се излъчва всеки делничен ден от 20:30 часа по Bloomberg TV Bulgaria.