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ЕС: Кадрите от погребението на Младич бяха шокиращи

Той е военнопрестъпник, написа Урсула фон дер Лайен

08.09.2026 | 11:48 ч. 68
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е “шокирана” от публикуваните кадри от погребение на Ратко Младич. “Касапинът от Босна” беше погребан в Белград.

"Кадрите от вчерашното погребение на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи. Младич беше осъден военнопрестъпник. Той носеше отговорност за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Той почина, докато изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления", написа в Х председателят на ЕК.

Според Фон дер Лайен присъствиеро на високопоставени сръбски представители на погребението е "дългоко оскърбително".

"Те свидетелстват за неспособност да се направи равносметка за мрачна страница от най-новата история на Европа и противоречат на ценностите, в основата на които е пътят на Сърбия към Европейския съюз. Мислите ни са с всички жертви на престъпленията, извършени на територията на бивша Югославия", се казва още в съобщението на председателят на ЕК.

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Съдът на ООН за военни престъпления призна Младич за виновен в геноцид заради клането в Сребреница през 1995 г., когато силите на босненските сърби убиха около 8000 босненски мюсюлмански мъже и момчета в защитена от ООН зона, припомня БГНЕС.

Зверството беше най-кървавият акт на насилие в Европа след Втората световна война.
Младич беше осъден и за преследване и насилствено прогонване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на миротворци на ООН за заложници по време на въздушните удари на НАТО през 1995 г.

Младич беше арестуван през 2011 г., 16 години след като за първи път му бяха повдигнати обвинения, и беше осъден на доживотен затвор през 2021 г. след деветгодишен съдебен процес

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Ратко Младич погребение военнопрестъпник геноцид Сребреница ЕС
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