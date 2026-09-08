ЕС: Кадрите от погребението на Младич бяха шокиращи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е “шокирана” от публикуваните кадри от погребение на Ратко Младич. “Касапинът от Босна” беше погребан в Белград.

"Кадрите от вчерашното погребение на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи. Младич беше осъден военнопрестъпник. Той носеше отговорност за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Той почина, докато изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления", написа в Х председателят на ЕК.

The images from Ratko Mladić’s funeral yesterday in Belgrade were shocking. Ratko Mladić was a convicted war criminal. He was responsible for genocide, war crimes, and crimes against humanity. He died while serving a life sentence for the Srebrenica genocide and other crimes.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

Според Фон дер Лайен присъствиеро на високопоставени сръбски представители на погребението е "дългоко оскърбително".

"Те свидетелстват за неспособност да се направи равносметка за мрачна страница от най-новата история на Европа и противоречат на ценностите, в основата на които е пътят на Сърбия към Европейския съюз. Мислите ни са с всички жертви на престъпленията, извършени на територията на бивша Югославия", се казва още в съобщението на председателят на ЕК.

Съдът на ООН за военни престъпления призна Младич за виновен в геноцид заради клането в Сребреница през 1995 г., когато силите на босненските сърби убиха около 8000 босненски мюсюлмански мъже и момчета в защитена от ООН зона, припомня БГНЕС.

Зверството беше най-кървавият акт на насилие в Европа след Втората световна война.

Младич беше осъден и за преследване и насилствено прогонване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на миротворци на ООН за заложници по време на въздушните удари на НАТО през 1995 г.

Младич беше арестуван през 2011 г., 16 години след като за първи път му бяха повдигнати обвинения, и беше осъден на доживотен затвор през 2021 г. след деветгодишен съдебен процес