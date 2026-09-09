Акробати, жонгльори, огнено шоу ще има на "Панаир на куклите" в София

Столичният куклен театър ще бъде домакин на 14-ото издание на международния фестивал за уличен и куклен театър "Панаир на куклите". Събитието ще се проведе от 12 до 19 септември, а тази година театърът отбелязва и своята 80-годишнина.

По думите на директора на столичния куклен театър Иван Райков фестивалът ще представи 9 чуждестранни театрални трупи от 8 държави и 8 български театъра.

Предвидени са общо 26 спектакъла, сред които представления за деца, възрастни и семейна публика.

"Предстои нещо изключително цветно. София става наистина много по-цветна и всички жители, гости са по-усмихнати. Това е, което ние успяваме да направим с нашия фестивал", каза актрисата Венцислава Асенова в студиото на "България сутрин".

Според Райков част от програмата ще бъде на открито, като всички улични представления са със свободен достъп.

"Публиката ще може да види акробати, жонгльори, огнено шоу и актьори на кокили, представящи огромни жирафи", подчерта той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Директорът разкри, че официалното откриване е на 12 септември с представлението "Чайка" на белгийска компания, а в същия ден ще бъде открита и изложбата "80 години в 80 кадъра", посветена на историята на Столичния куклен театър.

По повод юбилея е издаден и албум, в който е проследена историята на театъра от създаването му.

"Описани са всички представления, които до момента са 345 от създаването на театъра, с творческите им екипи, с актьорите, които са участвали", разказаха от театъра.

Райков увери, че в рамките на фестивала ще бъде представена и премиерата на "Франкенщайн" – спектакъл за възрастни, създаден от испански постановъчен екип.