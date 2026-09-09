Нейнски за Йотова: Говори за диалог с Русия, но не става ясно какъв диалог

Очаквам българският президент да има ясни позиции и да защитава българската геополитическа ориентация такава, каквато е. Визията на Андрей Гюров е близка до моята и в този смисъл приех да участвам в кабинета му и сега го подкрепям като кандидат за президент. Това каза в ефира на bTV бившият министър на външните работи Надежда Нейнски.

Вчерашното слово на президента и кандидат за президент Илияна Йотова отиде една стъпка по-нататък от очакванията ми. Имаше няколко тези, които ме смутиха. Първо премиерът Румен Радев, а сега тя каза, че България не трябва да бъде в Коалицията на желаещите, а трябва да работи за мир в Украйна. Преговорите сами по себе си не са стратегия, важно е тя да обясни как си представя този мир. Коалицията на желаещите помага на една страна, която е нападната, да се защити. Тя говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска да каже, че единият славянски народ нападна другия. Тук не може да се поставя знак за равенство, както се опитва президентът и кандидат за президент. Тя говори за диалог с Русия, но не става ясно какъв диалог. Ако има преговори, без възпиране на Русия, тези преговори ще обслужат интереса на по-силната държава. Ако санкциите не действат възпиращо, Русия много по-лесно ще победи Украйна, заяви Нейнски.

Националната сигурност на България се определя от това на коя страна застава България. Националната сигурност на България зависи от Черно море, както и от това да не бъде допуснато границите да бъдат променяни със сила. Ако България допусне да се нормализира променянето на границите със сила, тя застава срещу собствения си интерес, защото утре някой може да иска да промени и нашите граници, посочи бившият външен министър.

Европейският съюз, наред със солидарността с Украйна, защитава и собствената си сигурност. Тук не приемам политиката на изолационизъм. Освен това, отношенията със САЩ трябва да бъдат стратегически, а не конюнктурни. Независимо кой е на власт в САЩ, връзката със САЩ и НАТО е много важна. Ние трябва да сме предвидими съюзници. България се нуждае от светлина, от яснота и от предвидимост. Ние нямаме потенциал да определяме световната политика. Нашата сила трябва да е в това да защитим интересите си, подчерта Надежда Нейнски.

По думите ѝ това, че ГЕРБ няма да издигнат кандидат, ще даде възможност част от привържениците на партията да гласуват по съвест на президентските избори.

Част от тях ще подкрепят Йотова, но очаквам друга част да подкрепят и Гюров. В такива моменти е много важно човек да преодолее емоциите си. В живота има много важни неща, които предопределят живота на нас, на децата и на внуците ни. Смятам, че президентските избори са един такъв момент. Сблъсъкът ще бъде ляво-дясно по отношение на това каква България искаме да имаме - дали България, която иска да гравитира към руската орбита и се снишава, или България със самочувствие, България с ясна оценка за своите преимущества, България с интелигентния си народ и България, която знае какво иска. Защото, ако не знаеш какво искаш, няма какво да го постигнеш. Всеки има глава на раменете си трябва да прецени кое е по-добре за бъдещето на децата му, каза още Нейнски.