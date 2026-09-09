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Четири артисти на една сцена: Francofolies се завръща в София

Francofolies de Bulgarie събира DJ Feder, ENELI, Rila и Valentina VoX в София

09.09.2026 | 20:02 ч. 0
Четири артисти на една сцена: Francofolies се завръща в София

София ще бъде домакин на специално издание на Francofolies de Bulgarie на 18 септември, когато на една сцена ще се срещнат DJ Feder, ENELI, Valentina VoX и Rila.

Събитието ще се проведе в Южен парк II, зад музея "Земята и хората", а програмата ще премине през поп, dance-pop и електронна музика, преди да завърши с DJ Feder.

DJ Feder идва с международните си хитове

Френският DJ и продуцент Feder е сред разпознаваемите имена на европейската електронна сцена. Сред най-популярните му песни са "Goodbye", "Lordly" и "Breathe".

Каталогът му има над 1,5 млрд. стрийма и повече от 300 млн. гледания в YouTube.

ENELI също излиза на сцената

В програмата е и румънската изпълнителка ENELI, позната от съвременната dance-pop сцена.

Нейните песни и колаборации са натрупали близо 400 млн. стрийма и гледания. Сред артистите, с които е работила, са Mahmut Orhan и Vanotek.

Песента "Mhm Mhm" с Manuel Riva достига до №3 в американската класация Billboard Dance Club, а ENELI е номинирана и за MTV Europe Music Award в категорията Best Romanian Act.

Българско участие с Rila и Valentina VoX

Българската изпълнителка Rila ще представи своята смесица от съвременен поп и електронно звучене. В музиката ѝ се срещат френско-българските ѝ корени, кинематографичен поп и влияния от българския фолклор.

Valentina VoX ще открие фестивалната вечер.

Програмата започва в 18:20 ч. с Valentina VoX. Rila ще излезе на сцената в 19:15 ч., ENELI - в 20:00 ч., а DJ Feder ще започне сета си в 21:10 ч.

Фестивалната програма ще продължи до 22:30 ч.

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