Четири артисти на една сцена: Francofolies се завръща в София

София ще бъде домакин на специално издание на Francofolies de Bulgarie на 18 септември, когато на една сцена ще се срещнат DJ Feder, ENELI, Valentina VoX и Rila.
Събитието ще се проведе в Южен парк II, зад музея "Земята и хората", а програмата ще премине през поп, dance-pop и електронна музика, преди да завърши с DJ Feder.
DJ Feder идва с международните си хитове
Френският DJ и продуцент Feder е сред разпознаваемите имена на европейската електронна сцена. Сред най-популярните му песни са "Goodbye", "Lordly" и "Breathe".
Каталогът му има над 1,5 млрд. стрийма и повече от 300 млн. гледания в YouTube.
ENELI също излиза на сцената
В програмата е и румънската изпълнителка ENELI, позната от съвременната dance-pop сцена.
Нейните песни и колаборации са натрупали близо 400 млн. стрийма и гледания. Сред артистите, с които е работила, са Mahmut Orhan и Vanotek.
Песента "Mhm Mhm" с Manuel Riva достига до №3 в американската класация Billboard Dance Club, а ENELI е номинирана и за MTV Europe Music Award в категорията Best Romanian Act.
Българско участие с Rila и Valentina VoX
Българската изпълнителка Rila ще представи своята смесица от съвременен поп и електронно звучене. В музиката ѝ се срещат френско-българските ѝ корени, кинематографичен поп и влияния от българския фолклор.
Valentina VoX ще открие фестивалната вечер.
Програмата започва в 18:20 ч. с Valentina VoX. Rila ще излезе на сцената в 19:15 ч., ENELI - в 20:00 ч., а DJ Feder ще започне сета си в 21:10 ч.
Фестивалната програма ще продължи до 22:30 ч.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.