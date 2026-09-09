Инициативният комитет зад Йотова: Премислена стратегия, но крие и рискове

Инициативните комитети зад кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Кандев коментираха социологът Елена Дариева и психологът доц. Николай Димитров в студиото на "България сутрин".

Дариева определи състава на комитета на Йотова и Вълчев като своеобразно "асорти", тъй като в него има представители на различни политически сили и обществени групи, включително знакови лица от ГЕРБ.

Свързани статии Илияна Йотова и Кирил Вълчев с мощна подкрепа: Учредиха инициативния комитет за изборите СНИМКИ

"Това е знак към избирателите - чрез тези авторитетни личности от различни сфери се отправя послание към различните социални групи в стремежа ветрилото да бъде отворено", каза тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според доц. Николай Димитров широката подкрепа може да бъде позитивна за кандидатите, но крие и рискове, когато различни политически и обществени групи застават зад една кандидатура.

"В този случай беше добър ход и добре премислена стратегия, за да се включат наистина колкото се може повече популярни хора в тази група, която подкрепя", коментира той.

Елена Дариева посочи, че решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат е било предшествано от информация, че представители на партията ще участват в инициативния комитет на Йотова.

Според нея е възможно целта да е ограничаване на щетите и запазване на ресурси за местните избори.

"Предстои да видим доколко това е далновидно решение и доколко ще има ефект за мобилизацията на партийните структури на ГЕРБ за местния вот", заяви Дариева.

Доц. Димитров смята, че партията е разполагала с потенциални кандидати, но е преценила, че участието може да донесе повече негативи, отколкото ползи.

"Те наистина нямаха за тези избори полезен ход срещу Илияна Йотова", каза той.

По думите на Дариева най-вероятно част от избирателите на ГЕРБ ще се въздържат от гласуване на първи тур. Тя смята, че решението оставя възможност партията да преговаря с кандидатите, които стигнат до балотажа.

Социологът допълни, че отказът от собствен кандидат позволява на ГЕРБ да избегне нова загуба и припомни предишните президентски номинации на партията.

"Ако рискуваха трети път да удължат тази поредица неблагополучия, това вече рискуваше да се обърне и в неблагоприятен тренд", посочи Дариева.