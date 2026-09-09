ЕС търси решения за жилищната криза: Поставя още ограничения на Airbnb

Airbnb и други компании за краткосрочно отдаване на жилища под наем ще се изправят пред повече ограничения, след като Европейската комисия предложи в сряда правила, които да помогнат на властите да се справят с жилищната криза в хитовите туристически дестинации.

Ходът на изпълнителната власт на ЕС има за цел да хармонизира правилата в цяла Европа, след като властите в градове, включително Париж, Барселона и Венеция, прибегнаха до редица разнообразни правила, за да се справят с Airbnb, което впоследствие предизвика съдебни предизвикателства.

Недостигът на достъпни жилища поради скока в краткосрочните ваканционни наеми накара жителите, особено младите европейци, да излязат на улицата, за да протестират.

"Преди година обещах да се справя с достъпността на жилищата в Европа“, заяви в изявление председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. "Днес правим една стъпка в тази посока. Като предоставяме повече яснота и подкрепа на местните власти и общности, съобразени с местните реалности", каза тя.

Предложението, което ще трябва да бъде съгласувано със страните от ЕС и Европейския парламент през следващите месеци, преди да може да стане закон, предоставя първата по рода си обща европейска рамка за оценка на мерките в жилищното строителство.

Комисията заяви, че властите могат да идентифицират райони с недостиг на жилища, като проверят дали съотношението цена-доход е високо, или е имало възходяща тенденция през последните 10 години, съобщава "Труд".

В него се казва, че всички последващи ограничения срещу краткосрочното наемане трябва да се основават на доказателства, да са необходими и ограничени до засегнатите райони, и да не са с обратна сила.

Властите ще трябва да решат дали да предприемат действия. Предложението също така препоръчва на властите да отключат земя за жилищно строителство и да модернизират процеса на планиране и строителство.