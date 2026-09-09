Българин обра фериботните каси на Тасос

Български гражданин на 40 години е задържан от гръцките власти за участие в обира на три билетни каси на фериботни компании на пристанището на остров Тасос, съобщава Kavalapost.gr.

Престъплението е извършено в ранните часове на 17 август 2026 г. След анализ на събраната информация и записите от охранителни камери разследващите установили, че българинът е единият от двамата предполагаеми извършители, съобщава Bulgaria ON AIR.

Мъжът бил засечен зад волана на лек автомобил и задържан при съвместна операция на пристанищните власти в Тасос и Кавала и служители на полицейското управление на острова.

При последвалите претърсвания са открити и иззети преносими радиостанции с антени и слушалки, два мобилни телефона, фериботен билет, 475 евро и допълнителна техника, за която се предполага, че е използвана при извършването на престъплението.

Според официалното съобщение на гръцката брегова охрана 40-годишният мъж е обвинен в кражба, квалифицирана кражба, повреждане на чуждо имущество и участие в престъпна организация.

Разследването се води от пристанищните власти в Тасос към Централната пристанищна служба в Кавала.