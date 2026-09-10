Панчугов: За "Възраждане" битката за гласовете към Радев е въпрос на живот и смърт

Списъкът от хора в инициативния комитет на кандидат-президентската двойка Гюров - Кандев ще бъде също толкова знаков, като този на Илияна Йотова.

Това заяви пред БНР политологът Христо Панчугов.

"Ефектът, който ще бъде търсен, ще е в същата посока - демонстрация на това къде стоим ние, границите, които слагаме между нас и другите, и опитът да се привлекат хора, които сами по себе си носят усещането от една страна за политическа сила, а от друга - вероятно носят някакъв тип подкрепа сред определени групи в българското общество", коментира той.

Изборите винаги носят със себе си възможността да поднесат изненада, изтъкна Панчугов.

"Започват вече да кристализират много повече политическите позиции. До този момент Йотова се опитваше да играе с всички и да апелира към всички възможни групи в това общество. Политическите послания, излезли от речта ѝ в рамките на обявяването на нейната кандидатура, са в една посока. Тук вече гъвкавост няма. Докато беше колеблива в изказванията си, когато Андрей Гюров беше министър-председател, сега откровено се обявява срещу нещата, които той всъщност свърши в рамките на собствения си мандат. Това ще продължи да съществува като тенденция. Големият въпрос е дали срещу този разказ, т.е. срещу това, което излиза от щаба на Илияна Йотова, от самата нея, може да бъде намерено адекватно политическо послание, което да бъде олицетворено от адекватна политическа фигура и в крайна сметка да се търси наистина обединение на вот срещу това, което ще започне да олицетворява Илияна Йотова под натиска на "Прогресивна България", очакванията на собствения си щаб, нейните собствени политически разбирания и всъщност способността да си овладява нервите в рамките на кампанията", коментира той.

А за инициативния комитет Христо Панчугов изказа мнение, че това е опит да се покаже подкрепа отвъд тази, която на практика съществува. "Преброяване на това кой какво влияние би могъл да донесе за тази кампания", обясни той.

"От една страна е влиянието, т.е. говорим за 2 неща - финансов ресурс, съответно възможности за организация на някакъв тип подкрепа, от друга страна са лицата, т.е. това, което носи формална популярност".

Според него големият въпрос не е дали хората влизат или излизат от инициативни комитети, а доколко са склонни след това да защитават позициите, които кандидатите изявяват:

"Големият въпрос е кои ще са тези хора, които активно ще участват във формирането на политическата подкрепа, която се търси в следващата кампания, кои са тези, които на практика ще защитят политическите позиции на кандидатите, кои са тези, които ще отидат отвъд комфорта си и ще направят усилие за това да обърнат, ако има някакви тенденции към този момент, които наблюдаваме, кои са тези хора, които на практика ще се окажат част от същинския разговор - те ще ни покажат много неща - не само по отношение на това кои са политическите послания и къде се търси политическа подкрепа, но всъщност и дали българското общество е способно да създаде прослойка от хора, които истински активно се вълнуват от политическите процеси, а не са просто имена върху лист хартия".

Според политолога в ГЕРБ разбират добре, че подкрепата за Илияна Йотова, каквато и да е тя, би означавало край на тази политическа формация. В този смисъл той заяви, че не очаква да види такава подкрепа за предстоящите избори за президент.

По думите му залогът на партия "Възраждане" е изключително голям. Битката ще е за гласовете, които са отишли от "Възраждане" към "Прогресивна България", смята той.

"Битката за тези гласове е въпрос на живот и смърт за самите "Възраждане"".