17-годишен без книжка се преби с мотор край Поморие

Тежко пострада 17-годишен младеж при инцидент с мотоциклет в Поморийско. Момчето е с опасност за живота след самостоятелна катастрофа на земеделски път между селата Белодол и Мъглен, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал вчера към 14.54 часа. По данни на полицията младежът е бил неправоспособен и е управлявал нерегистриран мотоциклет. Той загубил контрол над машината, паднал и ударил главата си.

17-годишният е бил без предпазна каска. Получил е тежка черепно-мозъчна травма и фрактура на лявата ключица. Настанен е за лечение в болница с опасност за живота.