BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 71

17-годишен без книжка се преби с мотор край Поморие

Момчето е с опасност за живота

10.09.2026 | 14:00 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тежко пострада 17-годишен младеж при инцидент с мотоциклет в Поморийско. Момчето е с опасност за живота след самостоятелна катастрофа на земеделски път между селата Белодол и Мъглен, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал вчера към 14.54 часа. По данни на полицията младежът е бил неправоспособен и е управлявал нерегистриран мотоциклет. Той загубил контрол над машината, паднал и ударил главата си.

17-годишният е бил без предпазна каска. Получил е тежка черепно-мозъчна травма и фрактура на лявата ключица. Настанен е за лечение в болница с опасност за живота.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа момче Поморие мотор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem