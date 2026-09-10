МВР и ДАНС с мащабен удар по схема за източване на НЗОК

МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК. Двете институции провеждат обща акция срещу източване на здравната каса през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни щетите са сериозни, предаде БНТ.

Полицаи и служители на агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна.

Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от НЗОК, а по-късно лекарствата препродавани зад граница. Така не само са източени средства и са ощетили Касата, но заподозрените са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.

Над 40 служители на Националната здравноосигурителна каса участват в съвместната акция на МВР и ДАНС по проверка на данни за неправомерно изразходване на средства от бюджета на НЗОК и фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства.

„Институцията оценява високо професионализма, отговорността и ангажираността на служителите, които допринасят за защитата на публичния ресурс и интересите на здравноосигурените граждани“, заявиха от НЗОК без да дават повече подробности по акцията.

Акцията протича на територията на град София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси.

Проверките са насочени към аптеки и складове за лекарствени продукти.