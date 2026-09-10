Кишинев потвърди: Дрон е застрашил самолета на Зеленски

Самолетът, превозващ украинския президент Володимир Зеленски, е излетял по-късно от международното летище в Кишинев във вторник вечерта, след като въздушното пространство на Република Молдова беше временно затворено след проникването на руски дрон, заяви правителството на Кишинев.

Реакцията идва, след като норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви пред NRK, че самолетът на Зеленски е бил на ръба да бъде ударен от дрон при излитане от Молдова.

Според говорителя на правителството Дмитрий Чоричи, въздушното пространство на Република Молдова е било затворено следобед на 8 септември, след 16:30 часа, след засичане на руски дрон, влязъл неразрешено от Украйна. Решението е взето, за да се защитят самолети, които в момента се намират във въздушното пространство на Република Молдова. Мярката е довела до забавяне на излитането на три самолета и кацане на четири други.

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"Също поради тази причина самолетът на украинския президент Володимир Зеленски излетя от международното летище в Кишинев със закъснение", уточни Дмитрий Чоричи, съобщава TVRMoldova.

Според властите, след 17:20 ч. е потвърдено, че дронът е експлодирал на земята в района на Михайлений Веки, област Ръшкани, на приблизително 160 километра от международното летище Кишинев. Впоследствие ограниченията за полети бяха отменени.

Уточнението на правителството идва след изявлението на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, според което самолетът на Зеленски е бил на ръба да бъде ударен от дрон, докато се е готвил за излитане от Молдова.

"Самолетът му едва не беше ударен от дрон, докато се готвеше да излети от Молдова. Това е реалността, с която се сблъсква", каза Стьоре пред норвежкия обществен радио-телевизионен оператор NRK.

Володимир Зеленски пристигна в Осло в сряда, където присъства на погребението на крал Харалд V от Норвегия. По-късно украинският лидер напусна Норвегия и се отправи към Канада.