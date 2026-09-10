Кой ще контролира и как ще работи новата агенция за безопасност на пътя?

Правителството има план как да ограничи тежките катастрофи. Държавата създава Агенция за повишаване на пътната безопасност.

Дейността на няколко вече съществуващи институции се иззема и се обединява в Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор".

"Ако не се промени нещо в уравнението, резултатът ще е винаги един и същ. Адмирирам усилията на държавата да промени нещо. Има належаща нужда от създаването на такъв орган. Има такива органи навсякъде в Европа. За съжаление, този контролен орган малко се изкривява. Не съм сигурен дали екипите на КАТ имат необходимата компетентност по някои казуси", коментира автомобилният експерт Румен Дунев за Bulgaria ON AIR.

Предприемачът в сферата на транспортния бранш Таня Скринска се съгласи с Дунев, че транспортният бранш е много специфичен и няма как екипите на КАТ да осъществяват проверки.

"Предложението ни беше автоматично да излиза SMS или Viber съобщение на нарушителя. Така той ще си промени начина на каране", посочи още Дунев.

Той поиска да се изгради ясна и точна статистика.

"В момента тази в НСИ по отношение на ПТП показва абсолютни абсурди. За 2023 г. НСИ дава, че за 2023 г. едва 6 ПТП са поради недостатък на пътя и едва 4 поради техническа неизправност на автомобила", даде примери Дунев.

Скринска изтъкна в "България сутрин", че "поредната мегаструктура ще изисква ресурс и организация, трябва да сме подготвени за това".

"В България сухопътният транспорт е силно развит. По-скоро се акцентира върху това да се справят с пътния травматизъм и да има по-голяма събираемост", коментира тя.

Дунев добави, че видеозаснемането също ще бъде доказателство в съда - нещо, което до момента не можеше да се ползва.

"Ще дойде веднага необходимостта от видеорегистратори. Разследващите бързо ще стигат до истинската причина на всяко ПТП", отбеляза той.

Скринска изтъкна, че имаме голям проблем с жертвите по пътя.

"Много често се прехвърля вината за голям процент от инцидентите върху шофьорите на ТИР-ове. Не съм съгласна. Допустимо е транспортните компании да ползват гуми регенерат. Това е много по-опасен вариант да се шофира с такава гума, отколкото дори с малко по-износена гума. Залепва се грайфер и при по-рязко спиране може да възникне отлепване, буквално става като шейна. Първо да се направят законодателни промени, с които да осигурим безопасност. Ние имаме лоши пътища", заяви тя.

"Не разбрах тази мегаагенция кой ще я контролира. Никой не казва кой ще има достъп до информацията и колко време ще се съхранява. Ако човек е употребил наркотични вещества и алкохол - какво правим в тези случаи? Единствено стана ясно, че всичко трябва да се финализира до края на 2027 г.", каза още Скринска.

Тя се обяви за промени в ДАИ, за обучения на служителите, а също настоя, че човешкият фактор не трябва да бъде игрнориран.

Трябва да са по-прецизни в промените и идеите да бъдат приложими, заключи Скринска.