Ужасяващо нечовешко: Бебето във Варна е починало 2-3 дни преди сигнала

Едногодишното бебе, което беше открито мъртво на 30 август, е починало поне 2-3 дни преди подадения сигнал.
Това стана ясно във Варненския окръжен съд, където днес се гледа делото срещу обвинената 33-годишна Александрина Тотева. Съдът реши да остави Александрина в ареста, съобщи „24 часа“.
В съдебната зала тя призна, че е била във връзка с бабата на детето Виолина Кантанова.
Тотева е и наркозависима, има влязла 3-месечна условна присъда за шофиране под въздействието на наркотици, която тече в момента.
Александрина е гледала детето от 3-4 месеца.
Детето е било изоставено от майката, бащата, впоследствие и от неговия дядо Милен Куцаров, заяви служебно назначеният адвокат Антон Жожев.
След аутопсията стана ясно, че детето е било мъртво два или три дни, преди да бъде открито. Смъртта не е настъпила вследствие на изпускане. Нараняванията по цялото му тяло са много, а причината за смъртта е черепно-мозъчна травма.
Съдиите разкриха, че преди да почине, детето е било откарано в болница със счупена ръка, където е открита и бронхопневмония. По неизяснени обстоятелства обаче детето е било веднага прибрано вкъщи, а не е оставено в болница. Но това със сигурност не е причина за смъртта.
Адвокатът също призна, че Александрина се е държала странно. Бабата Виолина работила в близък хранителен магазин. В дните петък, събота и неделя тя е видяла, че детето е мъртво и е отишла на работа. Върнала се е, изпила 4-5 бири и не направила нищо.
"Съжалявам за детенцето, то падна. Баба му го шляпаше няколко пъти по дупето. Не съм го гледала за пари, а баба му е мой партньор в живота. Аз живея от четири години при нея. Винаги съм искала да имам дете, дори да трябва да си осиновя. Чиста съм, не съм взимала наркотици от април", заяви Александрина пред съда.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.