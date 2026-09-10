ДСБ сезира ЕК, иска проверка на СЕМ и отговор от БНТ за свалянето от ефир на Георги Ангелов

Българската национална телевизия свали от ефир журналиста Георги Ангелов, водещ на предаването „История.БГ" от самото му създаване. Свалено е и другото негово предаване, „До Европа и напред" по БНТ2. За ДСБ това е сигнал с ясен политически смисъл, който се вписва в по-широка тенденция от последните месеци, съобщиха от пресцентъра на партията.

Когато Иво Христов беше утвърден за заместник - министър председател с ресор, включващ образование и култура, към който той самоволно добавя намеса в медийното пространство, ние предупредихме, че назначението прилича на заявка за контрол върху разказа за миналото на България. Наблюдаваните през последните седмици действия потвърждават тревогата ни. Вицепремиерът вече публично разделя журналистите на професионалисти и такива, които определя като пропагандатори, включително в интервю за БНР. Това е недопустима намеса на изпълнителната власт в редакционната политика на обществените медии и опит да се определя кой има право на глас в публичното пространство.

Демократичното бъдеще на България като част от Европа е постижение, извоювано с протестите от 1997 година и последвалата Декларация за национално съгласие, приета от 38-ото Народно събрание на 8 май 1997 г. . То се крепи на общ обществен прочит на историята, в който диктатурата и политическото насилие остават еднозначно и трайно отхвърлени, извън всякакъв опит за преразказ според моментната политическа изгода. Всеки опит да се пренапише този прочит, включително чрез политически мотивирана замяна на водещи гласове в предаванията с историческа тематика, застрашава самата основа на консенсуса, върху който почива членството ни в Европейския съюз.

„История.БГ" е най-гледаното и разпознаваемо предаване с историческа тематика в обществената телевизия. Свалянето на неговия водещ точно в момента, когато вицепремиерът засилва натиска си върху медиите, не може да се приема като случайно съвпадение или обикновена програмна ротация.

БНТ дължи на българското общество ясен и убедителен отговор защо точно сега и защо точно този журналист напуска ефира. Позоваването на обновяване на програмната схема не отменя необходимостта от прозрачност при вземането на подобни решения в медия, издържана с публични средства.

Затова Национално ръководство на ДСБ:

Ще внесе сигнал до Съвета за електронни медии с искане да провери дали решението за Георги Ангелов е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, включително от страна на вицепремиера Иво Христов.

Ще сезира Европейската Комисия и Европейския съвет за медийни услуги за нарушение на чл.4 и чл.5 от Регламент 2024/1083 за създаване на обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар и за изменение на Директива 2010/13/ЕС (Европейски акт за свободата на медиите)

Ще поиска писмено обяснение от ръководството на БНТ за мотивите и процедурата по вземане на решението, в разумен срок и с публичен достъп до отговора.

Ще постави въпроса в Народното събрание чрез парламентарен въпрос към отговорните институции за независимостта на обществените медии.

Ще продължи да следи и оповестява публично всеки следващ случай на натиск върху журналисти в обществените медии, защото свободата на словото и правото на плуралистичен прочит на историята не подлежат на договаряне.

ДСБ ще защитава демократичния консенсус, извоюван след 1997 година, и правото на българските граждани да получават информация, свободна от политическа режисура.